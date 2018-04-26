Home Eurolega Finale Fiba Europe Cup: la Reyer Venezia espugna il Pala Del Mauro e si aggiudica il primo round

Finale Fiba Europe Cup: la Reyer Venezia espugna il Pala Del Mauro e si aggiudica il primo round

di Redazione 26/04/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Successo pesante per la Reyer Venezia in gara 1 nella finalissima di Fiba Europe Cup, grazie ad una brillante prova di Austin Daye. La Reyer Venezia si aggiudica gara 1 della finale di Fiba Europe Cup contro Avellino al Pala Del Mauro, imponendosi con il punteggio di 77-69. Una prestazione a tutto tondo per la squadra allenata da De Raffaele, capace di controllare il match per tutti i 40' concedendo ben poco ai padroni di casa. Quattro gli uomini in doppia cifra tra i veneziani, mentre è stato fondamentale l'apporto degli uomini della panchina per tenere a bada le velleità di rimonta degli irpini. Ottima la circolazione di palla da parte dei lagunari che hanno tirato con ottime percentuali dimostrandosi anche incisivi sotto le plance. Uno dei pochi a salvarsi tra gli uomini di Sacripanti è stato Fesenko, autore di 19 punti, 7 rimbalzi, 9/13 da due per il lungo di Dnipro. Positiva anche la prestazione di Dez Wells uno degli ultimi ad arrendersi all'evidente superiorità ospite. MVP della sfida è stato il solito Austin Daye, autore di 14 punti, 4 rimbalzi e 100% dall'arco. Importante anche l'apporto di Bruno Cerella che ha sfruttato la maggiore esperienza internazionale e l'abitudine a disputare questo tipo di sfide. Adesso gli irpini saranno chiamati ad espugnare il Taliercio per ambire ancora alla conquista del titolo continentale anche se sarà impresa ardua. La Reyer Venezia ha dimostrato, in lungo e in largo, di essere maggiormente attrezzata per affrontare questo tipo di sfide. 'Abbiamo dimostrato – ha dichiarato coach De Raffaele a fine partita - di avere qualcosa in più, nonostante siamo due squadre di alto livello. Abbiamo giocato 40 minuti di grande basket, qualità ed efficacia. E’ solo la prima parte, pensiamo alla seconda ma siamo contenti. Tutta la squadra ha lottato, dal quintetto alla panchina. Per lunghi tratti abbiamo controllato il match'.