Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

Gentile dice basta per quest'anno: si allenerà da solo a Milano

Redazione Avatar

di Redazione

08/03/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Gentile dice basta per quest'anno: si allenerà da solo a Milano
gentile milano Nessun'altra casacca per quest'anno. Dopo l'ennesima rottura, Alessandro Gentile ha deciso di non accasarsi in un altro club, ma di restare a Milano e allenarsi da solo. Davvero una stagione da dimenticare per l'ex capitano dell'Olimpia Milano. Una 'depressione' cominciata quest'estate, dopo la vittoria del campionato, quando Gentile aveva manifestato l'intenzione di tentare un'esperienza all'estero, magari in NBA alla corte di coach D'Antoni. Dichiarazioni che non piacquero per nulla alla dirigenza dell'EA7, che optò per sfilare la fascia di capitano al giocatore (data poi a Cinciarini) nonostante Gentile decise successivamente di non lasciare i campioni d'Italia in carica. Da lì in poi, Gentile è stato praticamente un separato in casa: a Dicembre il prestito in Grecia, al Panathinaikos. Le premesse per riprendere a far bene c'erano tutte, ma dopo soli 77 giorni il rapporto tra l'ex capitano dell'EA7 e la formazione ellenica è già terminato: è stato il coach dei greci, Xavi Pascual, a tagliare Gentile. Impossibile per Gentile tornare a vestire la casacca dell'Olimpia per via delle regole che prevedono che non possa firmare con un’altra squadra di Eurolega prima del termine della deadline. Tuttavia, Alessandro è ancora un giocatore di Milano, almeno fino a giugno 2018: la prima ipotesi che si è fatta largo è stata un nuovo prestito in qualche strada europea, ma Gentile ha scelto di restare a Milano e gettarsi in un lavoro fisico-individuale in vista degli impegni estivi della Nazionale, quelli che portano all’Europeo. Parole di incoraggiamento per Gentile sono giunte anche dal presidente della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), Gianni Petrucci: "Sono legato alla famiglia Gentile. Tutti i grandi campioni hanno attraversato momenti particolari - ha detto il presidente Petrucci - gli sono vicino sapendo che uno dei suoi obiettivi resta la Nazionale. Ale è un talento e lo invito a guardare al presente e al futuro con ottimismo".
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Nowitski supera i 30.000 punti e Dallas batte i Lakers (122-111). Westbrook spaziale, ma vince Portland

Articolo Successivo

Dinamo Sassari batte Le Mans a domicilio ed entra nella storia centrando i quarti di Champions

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Top 16 Eurolega 2020, guida alla 25° giornata: l'Efes può allungare, e in zona playoff...

Top 16 Eurolega 2020, guida alla 25° giornata: l'Efes può allungare, e in zona playoff...

16/02/2020

L’Italbasket contro Ungheria e Lituania alla conquista del pass per i Mondiali in Cina

L’Italbasket contro Ungheria e Lituania alla conquista del pass per i Mondiali in Cina

22/02/2019

Mattia cardellini ingaggiato dal Giulianova Basket 85

Mattia cardellini ingaggiato dal Giulianova Basket 85

29/07/2018