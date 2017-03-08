Nowitski supera i 30.000 punti e Dallas batte i Lakers (122-111). Westbrook spaziale, ma vince Portland

, che supera i 30.000 punti in NBA diventando il sesto giocatore della storia a superare questa incredibile soglia. Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan e Wilt Chamberlain: Nowitzki entra in questo parterre stellare, con il merito di essere. Per raggiungere i grandi miti della pallacanestro americana, Nowitzki aveva bisogno di realizzare 20 punti: contro i Lakers, davanti al proprio pubblico, il tedesco sente talmente vicino il traguardoBasta un altro canestro, che arriva puntualmente dopo solo un minuto dall'inizio del secondo quarto: folla in delirio.: Dallas gioca un gran match e raggiunge addirittura il +31 nel terzo quarto. I gialloviola provano a rimontare negli ultimi 12', dove totalizzano 37 punti, ma Dallas non si fa raggiungere e va a prendersi un successo meritato. Anche stavolta sembra che Russell Westbrook e la sua Oklahoma parlino due lingue diverse., ma i Thunder continuano a perdere ugualmente. Stavolta gli uomini di coach Donovan cadono in casa contro Portland (121-126) nonostante i 58 (!!!) punti messi a segno da uno straordinario Westbrook (+ 9 assist, ndr). La differenza tra i Thunder e i Blazers sta nel fatto che: 7 giocatori in doppia cifra, terza vittoria di fila e rincorsa a Denver per l'ultimo posto utile per la post-season. Decisivo l'ultimo arrivato, Jusuf Nurkic, con 6 punti negli ultimi 55 secondi. Vince ancora Washington, che espugna il parquet di Phoenix 127-131.; Phoenix, grazie alle belle prove di Bledsoe (30 punti) e Booker (25) resta in scia fino a pochi minuti dal termine, finchè i Wizards non piazzano il break da 12-2 con il quale chiudono il match.