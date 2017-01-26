L'Olimpia Milano sorprende l'Olympiakos e conquista il secondo successo consecutivo
L'Olimpia Milano supera i greci per 99-83 con una prestazione d'orgoglio dove spicca la serata magica di Davide Pascolo.Per l'Olimpia Milano le speranze di centrare i playoff sono ormai svanite, ma non è di certo svanito l'orgoglio delle Scarpette Rosse, che hanno riscattato in parte il filotto di sconfitte rimediate in Eurolega, cogliendo il secondo successo consecutivo niente di meno che contro la corazzata greca dell'Olympiakos. I padroni di casa milanesi si sono imposti con il punteggio di 99-83, grazie anche ad alla sontuosa prestazione di un inatteso protagonista: Davide Pascolo. Il giovane italiano è stato determinante nell'ultimo quarto, regalando spettacolo tra realizzazioni, palle rubate e rimbalzi sotto canestro. Alla fine il suo referto reciterà 15 punti, 6 rimbalzi e 3 assist, numeri che rendono bene l'idea della serata da urlo per un giocatore tra i meno attesi e che invece ha saputo offrire un contribuito determinante assieme al centro Milan Macvan, altra punta di diamante del quintetto di Repesa. Nelle file dei greci, uno dei pochi a salvarsi è Printezis che metterà a referto 16 punti. Gli ospiti hanno il demerito di non mettere a frutto la netta superiorità sotto le plance e il difficile inizio dell'Olimpia Milano oltre che le difficoltà venutesi a creare per i 4 falli dei quali sono stati caricati nella parte finale, i lunghi delle squadra meneghina. Un successo che restituisce fiducia ad un ambiente che per lungo tempo è rimasto ostaggio dei fantasmi della lunga serie negativa in Europa. Una boccata d'ossigeno anche in vista della proibitiva traferta a Madrid contro il Real, nella quale, ancora una volta, servirà la migliore Olimpia per stupire ancora.
Tabellino Olimpia Milano-OlympiakosEa7 Milano: Mclean 10, Hickman 2, Kalnietis 5, Raduljica 7, Dragic 12, Macvan 15, Pascolo 15, Cinciarini 7, Sanders 10, Simon 16 Olympiakos: Green 10, Birch 11, Young 4, Papapetru 5, Spanoulis 8, Waters 4, Mulitinov 5, Printezis 16, Papanikolau 11, Mantzaris 9, Lojeski
