L'Olimpia Milano sorprende l'Olympiakos e conquista il secondo successo consecutivo

L'Olimpia Milano supera i greci per 99-83 con una prestazione d'orgoglio dove spicca la serata magica di Davide Pascolo.

Tabellino Olimpia Milano-Olympiakos

Per lle speranze di centrare i playoff sono ormai svanite, ma non è di certo svanito l'orgoglio delle Scarpette Rosse, che hanno riscattato in parte il filotto di sconfitte rimediate in Eurolega, cogliendo il secondo successo consecutivo niente di meno che contro la corazzata greca dellI padroni di casa milanesi si sono imposti con il punteggio di, grazie anche ad alla sontuosa prestazione di un inatteso protagonista:. Il giovane italiano è stato determinante nell'ultimo quarto, regalando spettacolo tra realizzazioni, palle rubate e rimbalzi sotto canestro. Alla fine il suo referto reciterà 15 punti, 6 rimbalzi e 3 assist, numeri che rendono bene l'idea della serata da urlo per un giocatore tra i meno attesi e che invece ha saputo offrire un contribuito determinante assieme al centro, altra punta di diamante del quintetto di Repesa. Nelle file dei greci, uno dei pochi a salvarsi èche metterà a referto 16 punti. Gli ospiti hanno il demerito di non mettere a frutto la netta superiorità sotto le plance e il difficile inizio dell'Olimpia Milano oltre che le difficoltà venutesi a creare per i 4 falli dei quali sono stati caricati nella parte finale, i lunghi delle squadra meneghina. Un successo che restituisce fiducia ad un ambiente che per lungo tempo è rimasto ostaggio dei fantasmi della lunga serie negativa in Europa. Una boccata d'ossigeno anche in vista della proibitiva traferta acontro ilnella quale, ancora una volta, servirà la migliore Olimpia per stupire ancora.: Mclean 10, Hickman 2, Kalnietis 5, Raduljica 7, Dragic 12, Macvan 15, Pascolo 15, Cinciarini 7, Sanders 10, Simon 16: Green 10, Birch 11, Young 4, Papapetru 5, Spanoulis 8, Waters 4, Mulitinov 5, Printezis 16, Papanikolau 11, Mantzaris 9, Lojeski