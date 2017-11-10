Milano, che figura: lo Zalgiris domina al Forum (62-94)
di Redazione
10/11/2017
Figuraccia. In una notte l'Olimpia Milano rivive tutto quel senso di inferiorità che aveva accompagnato il suo cammino europeo nella passata stagione. Lo Zalgiris Kaunas domina in lungo e in largo al Forum di Assago: 62-94 il punteggio finale a favore dei lituani, che travolgono la truppa di Pianigiani, giunta ormai alla quinta sconfitta in sei gare di Eurolega. Se fino ad ora Milano era uscita sempre a testa alta dagli impegni europei, pur ottenendo solo un successo casalingo contro il Barcellona, quella di ieri è stata una prova a dir poco pessima, culminata con una batosta di proporzioni molto pesanti. A guardare i suoi nuovi compagni, dalle tribune, c'era anche Curtis Jerrels: "The Shot", eroe dello scudetto 2014, è infatti tornato a Milano da qualche giorno, e si è detto convinto di poter dare subito una mano alla squadra. Certo, dopo quanto mostrato ieri dall'Olimpia servirà qualcosa di più di un semplice sostegno: Milano, almeno in campo europeo, ha bisogno davvero di una scossa. La classifica comincia a diventare davvero brutta: i biancorossi sono all'ultimo posto, insieme all'Anadolu Efes Istanbul, con un solo successo in sei partite. Già dal prossimo match a Valencia (mercoledì 15 novembre) gli uomini di Pianigiani dovranno invertire a tutti i costi la rotta. Il racconto della partita è piuttosto breve. Dopo un primo quarto piuttosto equilibrato, con i lituani avanti di 5 punti (20-25), l'Olimpia sparisce dalla gara nel secondo periodo: lo Zalgiris Kaunas colpisce a ripetizione e vola all'intervallo sul +14 (36-50), nonostante Theodore e Goudelock facciano di tutto per far rimanere a galla l'Armani. Nella ripresa il pubblico del Forum si aspettava una reazione da parte dei padroni di casa. Reazione che non esiste: il terzo quarto è ancora di marca Zalgiris, che manda sei giocatori in doppia cifra. Il parziale di 10-20, che spedisce i lituani sul +26, chiude di fatto la contesa, con il divario che aumenterà nell'ultimo periodo diventando di 32 punti.
