Rio 2016, frattura allo zigomo per Belinelli: giocherà con la maschera protettiva

Non c'è solo la poco brillante prestazione di domenica contro il Canada a creare grattacapi a Ettore Messina.in vista di Rio 2016 e delle convocazioni per il Preolimpico di Torino, che saranno annunciate dopodomani, giovedì 30 giugno. Il torneo "Imperial Basketball City" ha regalato luci e ombre per la nostra Nazionale. Praticamente perfetta con gli avversari troppo più deboli - come ad esempio le Filippine -, che non ha di certo esercitato il ruolo di sparring-partner. Non a caso gli azzurri, privi di Bargnani, hanno perso il match 71-74: va bene che la posta in palio era praticamente nulla, ma meglio non sottovalutare il campanello d'allarme. Nel corso della gara, oltretutto, non è mancata la sfortuna:. Se per il regista non sembra esserci alcun problema, dato che è uscito solo precauzionalmente dopo una botta alla coscia, c'è un pò più di preoccupazione per la neo guardia degli Charlotte Hornets, che ha riportatodopo una gomitata fortuita di Levon Kendall. Tuttavia, l'Italia può tirare un sospiro di sollievo: la visita con il chirurgo maxillo-facciale è andata bene, e Belinelli potrà raggiungere i compagni al raduno di Torino e partecipare così al Preolimpico. Come?che gli permetterà di essere regolarmente in campo. Giovedì 30 giugno, a Biella,prima dell'esordio contro la Tunisia del 4 luglio., uno dei giocatori più talentuosi ad aver vestito la maglia azzurra e attuale viceallenatore del Cedevita Zagabria, mette in guardia gli uomini di Messina: "- spiega a Newsbiella - ho visto la squadra a Bologna dove ha perso con il Canada e nessuno l'ha presa bene. Quando giochi con la maglia della Nazionale gli stimoli arrivano di conseguenza, sarà comunque uno spettacolo".