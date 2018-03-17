Home LegaBasket 22° turno, gli anticipi: Milano sfida Trento, Pistoia riceve Reggio Emilia

di Redazione 17/03/2018

Il ventiduesimo turno del campionato italiano di Serie A di basket maschile inizia con un anticipo di altissimo livello. Domani, alle ore 18, al PalaDesio scenderanno in campo l'Olimpia Milano e l'Aquila Trento. Il team di Pianigiani vuole proseguire la sua marcia in vetta, occupata momentaneamente dai biancorossi insieme alla Reyer Venezia, mentre la truppa di Buscaglia non vuole perdere contatto con la zona playoff. I bianconeri rappresentano ancora un incubo per tutti i tifosi dell'Olimpia. E' ancora fresca, infatti, la ferita della semifinale scudetto del 2017, quando la Dolomiti piegò Milano 4-1 e volò in finale contro l'Umana (che poi vinse il titolo, ndr). Da allora sono cambiate molte cose: lo sa bene coach Buscaglia, che considera l'Olimpia la favorita numero uno per la vittoria del tricolore. "Contro Milano saranno importanti tre cose - afferma Buscaglia al quotidiano "La Voce del Trentino" - non snaturarci, avere capacità di combattere e dare il massimo. Questo mese di marzo è molto importante per noi, c’è una grande lotta in classifica, abbiamo una buona condizione. Sappiamo che Milano ha un roster lungo ed è in un momento positivo". L'obiettivo resta sempre il raggiungimento dei playoff, ma Buscaglia sottolinea la difficoltà del traguardo. "Da fuori non ci si rende conto di quanto sia dura in un campionato livellato come quello italiano". In serata è previsto un altro anticipo: la The Flexx Pistoia riceve tra le mura amiche la Grissin Bon Reggio Emilia, che in settimana ha battuto lo Zenit e ha raggiunto la semifinale di Eurocup. Grande entusiasmo tra i reggiani, ma anche la consapevolezza che per raggiungere l'agognato traguardo dei playoff bisogna vincere partite come quelle di domani. Tuttavia, la The Flexx venderà cara la pelle, anche perchè il vantaggio di 4 punti su Pesaro e Capo d'Orlando non può essere considerato così rassicurante. Palla a due alle ore 20:45.