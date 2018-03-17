Al via la ventinovesima giornata del campionato di Serie A
di Redazione
17/03/2018
È oramai quasi tutto pronto anche in vista di questa ventinovesima giornata di Serie A, che inizia a proiettare il campionato verso le sue battute conclusive. Mai come negli ultimi anni, la stagione pare essere particolarmente combattuta: nello scorso turno, la Juventus, campione in carica, per la prima volta è riuscita a strappare lo scettro al Napoli, che per diversi mesi deteneva il primato della classifica. Ma procediamo con ordine, e proviamo a capire che cosa accadrà questa settimana. Si comincia con l’anticipo delle 18:00 del sabato: l’Udinese, reduce da quattro sconfitte consecutive, ma comunque praticamente salva, ospita un Sassuolo in profonda crisi. Alle ore 20:45, è il turno proprio della Juventus: i bianconeri affrontano la delicata trasferta dello Spal, e puntano ad un eventuale allungo in classifica ai danni del Napoli. La Serie A procede con il lunch match di domenica: alle 12:30, affascinante partita fra la Sampdoria, che conduce oramai un campionato ad alti e bassi, e l’ Inter, che invece sta tentando di scacciar definitivamente via il brutto momento di crisi che ne ha condizionato i recenti tre mesi. Carrellata di sfide molto importanti alle 15:00: la Roma, reduce dall’approdo ai quarti di finale di Champions League, va a Crotone. Il Milan ospita il Chievo, nella sua disperata rincorsa alla Champions League. La Fiorentina, che suo malgrado deve in qualche modo affrontare le ultime dieci gare di campionato senza il capitano Astori, gioca in casa del Torino. Insidia Verona per l’Atalanta, che, perduti quasi tutti gli obiettivi stagionali, spera almeno di poter accedere alla prossima edizione dell’Europa League. Il Benevento, fanalino di coda e quasi condannato alla retrocessione, affronta il Cagliari, altra squadra che spera nella permanenza in Serie A. Si chiude con due anticipi delle 20:45. Dapprima il Napoli sfida il Genoa, e per i partenopei l’obbligo è vincere, onde evitare di commettere altri passi falsi nella corsa Scudetto. Infine, la Lazio, in corsa per un piazzamento in Champions, ospita il Bologna.
Articolo Precedente
Troppe assenze, Golden State cade in casa: alla Oracle gode Sacramento (93-98)
Articolo Successivo
22° turno, gli anticipi: Milano sfida Trento, Pistoia riceve Reggio Emilia