Basket serie A, ultimo atto: bagarre per i playoff e in coda

. La regular season si appresta a vivere la trentesima ed ultima giornata, che sarà ricca di verdetti. Le sfide in programma domani decreteranno infatti gli ultimi posti per i playoff e la formazione che retrocederà in A2.si contendono il settimo e l'ottavo posto, gli ultimi utili per accedere alla griglia delle partite 'secche'. In coda, batticuore per: una di loro abbandonerà la massima serie, in due festeggeranno la permanenza. La Virtus è forte di due lunghezze di vantaggio nei confronti delle rivali, ma è attesa dalla durissima trasferta a(che deve difendere la seconda piazza), mentre Torino e Caserta giocheranno sul proprio parquet. La partita di cartello è chiaramente. L'Olimpia concluderà comunque la regular season al primo posto anche in caso di sconfitta: la trasferta sarda è un buon testo per vagliare la condizione in vista dei playoff. Sassari, come detto, deve vincere per garantirsi l'accesso ai quarti di finale. Il match con più adrenalina è probabilmente: la Juve deve vincere per tentare un'altra salvezza, i trentini hanno bisogno dei due punti se vogliono qualificarsi ai playoff.: un altro ingrediente per non perdersi assolutamente questa sfida. Bologna crede nella permanenza in A, ma ha davanti a sè un compito durissimo: il derby sul parquet di Reggio Emilia, che vuole la vittoria per tenere a distanza Avellino e mantenere la seconda piazza. Bologna, dal canto suo, espugnando ilsi salverebbe matematicamente. Si attende - e come potrebbe essere altrimenti - il pubblico delle grandi occasioni.non vuole nemmeno pensare all'eventualità di essere estromessa tra le prime 8 proprio all'ultimo atto, ma per farlo deve guardarsi da. Anche perchè Varese, nonostante la sconfitta in finale di Europe Cup, non si è persa d'animo e vuole andare ai playoff: sarà di certo una grande sfida quella contro i rivali di sempre dici dirà se gli irpini riusciranno a sopravanzare Reggio Emilia e concludere secondi in regular season, mentre Torino deve sconfiggere la 'tranquilla' Pesaro per restare in Serie A. Unica gara senza obiettivi quella: la Vanoli è già certa della quarta posizione, l'Enel è già matematicamente salva.