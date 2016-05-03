Playoff A2: Imola, Tortona e Scafati si aggiudicano gara 1

Se la prima giornata deiera stata caratterizzata dalle vittorie in trasferta, stavolta il fattore campo è stato ampiamente rispettato. I tre match sono stati tutti molto avvincenti, con il risultato in bilico fino alle battute conclusive. Riescono a spuntarla, che si aggiudicano così gara 1 contro. Il PalaMangani ospita Scafati-Verona un giorno dopo un altro match dei playoff, Agropoli-Fortitudo, che ha visto l'affermazione dei bolognesi. Stavolta ad esultare è la squadra di casa, ma va detto che il match è stato molto più tirato rispetto ai pronostici, che vedevano la capolista ad Ovest nettamente favorita sull'ottava a Est. Addirittura nella prima parte di gara: chissà se gli scaligeri avranno pensato di compiere la medesima impresa di Casale Monferrato, clamorosamente vincente al Palaverde di Treviso. Alla fine del primo tempo Verona è +10 (28-38) ma al rientro sul parquet Scafati mostra tutta la sua forza e recupera lo svantaggio. Tanti colpi di scena e ribaltamenti nel punteggio, tanto che: Ricci sbaglia, Simmons no, e alla fine anche Miller fallisce la tripla del sorpasso. Anche Trieste arriva a pochi passi dalla grande impresa, facendo tremare. I piemontesi conducono il match per 3/4, finchè nell'ultima frazione Trieste si porta sul +4 (62-66). E' qui che emerge la maggiore esperienza di Tortona:e la chiudono 75-70, grazie alle prestazioni elevatissime di Marks e Garri, che totalizzano rispettivamente 23 e 18 punti. Imola festeggia nel migliore dei modi il ritorno ai playoff dopo un decennio:, dove gli emiliani sembrano in giornata no. Tuttavia, nel secondo quarto, Imola si desta dal torpore e arriva all'intervallo avanti di 4 (30-26). Nella ripresa, Imola allunga ulteriormente raggiungendo il massimo vantaggio di +13. I toscani provano a rientrare in partita affidandosi(22 punti), e quasi ci riescono: a 16'' dalla fine il ritardo è di soli 2 punti, maconsegnano definitivamente gara 1 ai padroni di casa.