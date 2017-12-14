Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

Virtus Bologna, si va avanti con Ramagli. Baraldi: "Ripartire con serenità"

Redazione Avatar

di Redazione

14/12/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Virtus Bologna, si va avanti con Ramagli. Baraldi:
Si va avanti con Ramagli. La Virtus Bologna ha confermato la fiducia al coach, che era stato messo in discussione dopo la sconfitta sul parquet della Red October Cantù (94-87): contro la Fiat Torino ci sarà ancora lui a guidare le "V nere". La conferenza stampa di ieri è stata fortemente voluta dalla dirigenza virtussina per mettere fine a queste voci e rilanciare l'unità d'intenti di tutto il sodalizio. A parlare è stato soprattutto l'uomo forte della proprietà Segafredo, Luca Baraldi, che ha sottolineato come la responsabilità davanti ai tifosi sia tutta della società. "La Serie A è forse un’altra cosa, si può vincere o perdere, ma bisogna farlo tenendo sempre a mente i valori - le parole di Baraldi riportate dall'ufficio stampa della Virtus - Certo, in A2 eravamo una famiglia, qui c’è un grado più elevato di professionismo, noi per primi forse dobbiamo fare un mea culpa perché stiamo portando avanti la nostra immagine nel mondo, e i modi sono importanti. Finanziare una società è importante, occuparsene a tempo pieno è ancora più impegnativo, e questo ora dobbiamo fare". Il tutto senza mettere in discussione "il nostro staff dirigenziale, dal presidente Bucci che è un fondamento del nostro sentire comune, a Trovato e al nostro coach Ramagli". Baraldi non ha usato giri di parole per commentare i risultati della Virtus Bologna. "Abbiamo un budget da posizioni di Eurolega e prestazioni da retrocessione - sottolinea Baraldi - Bisogna ritrovare serenità e avere il giusto atteggiamento in campo, adeguato alla maglia che si indossa. Penso si debba ricucire l’armonia all’interno dello spogliatoio, anche mettendo i ragazzi di fronte alla realtà". PISTOIA, GASPARDO SU GORDON: "LO SAPEVAMO DA UNA SETTIMANA"  L'addio di Jamon Gordon non ha stupito Raphael Gaspardo. Il 24enne della The Flexx ha confessato di essere a conoscenza del suo trasferimento già da una settimana. "Ha fatto una scelta, va rispettata".
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Houston inarrestabile, 11esima di fila. Boston torna a vincere

Articolo Successivo

Champions League, la Sidigas Avellino supera il Besiktas in casa

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

L’Italbasket contro Ungheria e Lituania alla conquista del pass per i Mondiali in Cina

L’Italbasket contro Ungheria e Lituania alla conquista del pass per i Mondiali in Cina

22/02/2019

Mattia cardellini ingaggiato dal Giulianova Basket 85

Mattia cardellini ingaggiato dal Giulianova Basket 85

29/07/2018

Avellino, il divorzio con Sacripanti non è così scontato

Avellino, il divorzio con Sacripanti non è così scontato

22/05/2018