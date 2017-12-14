Home Eurolega Champions League, la Sidigas Avellino supera il Besiktas in casa

di Redazione 14/12/2017

La Sidigas Avellino centra l'impresa e supera la capolista Besiktas con una prestazione superlativa di Ariel Filloy. La Sidigas Avellino fa l'impresa e sconfigge il Besiktas al PalaDelMauro per 90-74. Un successo che vale oro considerato che è stato ottenuto contro la capolista del girone di Champions League. Per Avellino si tratta del secondo successo contro la squadra turca, poiché anche nella sfida di andata gli irpini erano stati capaci di imporsi per 86-80 sul parquet di Istanbul. I padroni di casa sono stati trascinati dal binomio Filloy-Rich (39 punti insieme) e hanno comandato i giochi per tutti i 40’. Avellino approccia subito bene alla sfida e già dopo 4’ allunga subito sull’11-3 con i canestri di Rich, e la bomba di D’Ercole ma anche grazie ad una grande difesa. Due triple consecutive griffate da Fitipaldo e Filloy portano il risultato sul 17-8, mentre il primo quarto si chiude sul 22-14. Partono bene gli irpini anche nella ripresa a -13’30’’ dalla fine, che conduce la squadra di Sacripanti sul +12 (32-20) anche grazie ad una bella schiacciata di N’Diaye e la tripla di Leunen. Il Besiktas abbozza un tentativo di reazione e Boatright griffa il break di 7-0 che riduce il gap (32-27). Si va al riposo lungo sul punteggio di 40-30. Il copione non cambia nella ripresa, con gli irpini che anzi allungano grazie ad un parziale di 10-2 che li porta sul 50-34 al 23’ con le triple di Leunen e Zerini. Due triple Clark e Strawberry consentono ai turchi di rimanere in piedi ma Ariel Filloy spegne i sogni degli ospiti ancora a suon di triple, proseguendo la propria serata magica. Il terzo periodo si chiude sul 62-48. Il quarto finale è solo una passerella per la Sidigas Avellino che allarga il divario chiudendo il match sul 90-74. Avellino: Filloy 20, Rich 19, Leunen 13 Besiktas: Clark 16, Strawberry 12, Sipahi 11