A2, la Supercoppa va alla Fortitudo: battuta un'ottima Scafati (72-70)

, ma fa certamente morale e regala convinzione per puntare con decisione al raggiungimento degli obiettivi stagionali.Nonostante alla vigilia tutti i pronostici vedessero Bologna nettamente favorita, la formazione campana è stata autrice di un'ottima prestazione, arrivando ad un passo dalla seconda impresa dopo quella in semifinale contro la DeLonghi Treviso., che ha risposto nel migliore dei modi alle difficoltà di ambientamento con 16 punti e una splendida performance, in particolare nelle battute finali. La Fortitudo, come detto, se l'è vista brutta dopo aver dilapidato un vantaggio notevole. Alla fine del primo quarto Bologna era già sul +9: distacco che aumenta nei secondi 10',Si sale fino al +16: sembra già finita, ma Scafati riesce clamorosamente a rientrare in partita a cavallo tra i due tempi., con Bologna che nei minuti successivi verrà tenuta a galla dal solo Roberts. L'americano prende per mano i ragazzi di Boniciolli e ridà loro la fiducia necessaria per tornare a comandare le operazioni:, ma Scafati sfiora il colpo grosso arrivando a -1 ad una trentina di secondi dalla sirena. Il tiro del sorpasso di Crow si ferma sul ferro: la Supercoppa va alla Fortitudo, ma a Scafati vanno tanti, tantissimi applausi. Tra i bolognesi, oltre a Roberts,, mentre nel roster campano spiccano i 22 punti di Fischer. Il terzo posto va alla DeLonghi Treviso, che si prende una piccola rivincita dopo la bruciante eliminazione in semifinale contro Scafati, arrivata dopo due overtime.grazie alle superbe prestazioni dei due americani Perry e DeCosey, capaci di infilare 47 punti in due.