Reale Mutua Cup, Torino ko: vince Sassari (88-72), incasso devoluto ai terremotati

La Reale Mutua Cup è stata un vero successo., che conferma quanto di buono fatto vedere in questo precampionato e legittima le sue chiare ambizioni di lotta al vertice. Ma l'Auxilium Torino, che per l'occasione ha sfoggiato il nuovo sponsor Fiat, non ha affatto demeritato., bravi a ribaltare l'esito della prima frazione che vedeva i padroni di casa avanti 47-33. Un successo, dicevamo. Sì perchè a Torino c'è davvero tanta voglia di tornare a respirare aria di basket di livello. E soprattutto di avere un team competitivo.e per un'amichevole prestagionale non è roba da poco. Anche perchè l'intero incasso, 19.761 euro, è stato devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto che ha devastato quella parte di centro Italia compresa tra i comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Alla presentazione (bellissima) in stile NBA è seguita una sfida vera, senza esclusione di colpi. Con l'Auxilium Torino che nei primi due quarti è piaciuta molto di più:e va all'intervallo sotto di 14 lunghezze. Ma al rientro sul parquet la forza della Dinamo si manifesta improvvisamente, e per Torino sono dolori:Negli ultimi 10' la FIAT si ricompone, ma ormai è troppo tardi: la Dinamo mette in ghiaccio il risultato e chiude il match con 16 punti di distacco. Tra le fila dei sassaresi va sottolineata l'immensa prova di Odom Johnson: 27 punti, 15 dei quali in uno straordinario terzo quarto. Anche coach Vitucci può trarre buone indicazioni da molti dei suoi uomini:Ma c'è da migliorare sul piano caratteriale, evitando quei vistosi cali di concentrazione visti in questo test match.