A2, Michael Umeh è la nuova guardia delle "V nere"

Mentre i team proseguono la loro preparazione precampionato, le società lavorano per consegnare ai rispettivi coachper raggiungere gli obiettivi prefissati. In A2 la campagna di rafforzamento della Virtus Bologna procede senza sosta. Le "V nere" hanno annunciato l'ingaggio della nuova guardia:, che in passato ha vestito le casacche di Trento, Brindisi e Verona. Il 32enne ritrova coach Ramagli, che lo ha allenato proprio nella città scaligera nella stagione 2014-15,. "Una guardia che non sa solo segnare punti ma anche– ha detto mister Ramagli presentando il giocatore – Abbiamo voluto un giocatore che potesse dare qualcosa in più come persona,di un gruppo che si sta formando". Soddisfatto del colpo anche il presidente della Virtus,: "Grande tiratore,– dice il presidente - Il fatto che Ramagli lo conosca bene è un motivo in più per farne l’uomo giusto per la Virtus che abbiamo in mente". Intanto i rivali della Fortitudo non restano a guardare:e la squadra è già partita per Bormio dove disputeràdi prestigio: la prima stasera con(ore 19), la seconda domani con il(ore 18).Che ci fossero grandi aspettative intorno all'Enel Basket Brindisi si era capito. Ma l'entusiasmo dei tifosi alla presentazione dei biancoblu è stato veramente coinvolgente., con i soli Durand Scott e Marco Cardillo (brindisino doc) a rappresentare il passato. L'obiettivo è chiaro: mettersi alle spalle l'ultima deludente stagione e riprendere quel discorso splendidamente iniziato nel 2014-15,contro Reggio Emilia.sa di avere tra le mani un ottimo materiale per tentare di nuovo la scalata al vertice, ma invita a tenere i piedi per terra: "Sono titubante nel dare giudizi in questi periodi anche perché- ha detto Sacchetti - Voglio vedere come questi giocatori reagiscono dopo una vittoria o una sconfitta".