Jason Terry sceglie Milwaukee, Oklahoma ingaggia Lauvergne

Da settimane i Milwaukee Bucks erano alla ricerca diad un roster composto quasi interamente da 'players' molto giovani. La scelta è caduta su: il "Jet" ha deciso di proseguire la sua avventura in NBA,nel massimo campionato professionistico statunitense. Oltre al suo indiscutibile apporto tecnico (gran realizzatore, in particolare da tre),, per provare a diventare nel giro di qualche anno una seria candidata al titolo. Terry, dopo un'intera estate da free agent, ha quindi scelto Milwaukee. Una decisione ben ponderata:- anche Golden State - ma ha preferito cimentarsi in quella che sembra davvero una sfida particolarmente stimolante per il 38enne originario di Seattle., oggi coach dei Bucks, con cui il "Jet" ha condiviso il titolo del 2011 con i Mavericks. Nell'ultima stagione, realizzando 6 punti di media a partita in 17.5 minuti. Il general manager di Milwaukee,, ha espresso grande entusiasmo per l'ingaggio di Terry: "Jason è un vero professionista che capisce cosa serve per essere vincenti in questa lega - ha detto Hammond - Sarà una risorsa fondamentale per il nostro giovane gruppo e. Inoltre è uno dei migliori tiratori della NBA e può aiutarci ad allargare il campo, siamo estasiati di accoglierlo qui a Milwaukee".Colpo dei Thunder che si assicurano le prestazioni del francese, proveniente dai Denver Nuggets. Lauvergne, che continuerà a percepire uno stipendio da 1.7 milioni di dollari a stagione, va così a completare il reparto lunghi a disposizione di coach Donovan.