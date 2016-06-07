A2, playoff: Fortitudo in finale, Brescia-Scafati a gara 5

per un posto nella Serie A 2016/2017. Bologna ha avuto nuovamente ragione di Treviso: una gara 4 combattutissima ha visto prevalere i padroni di casa, che ottengono così il pass per l'ultimo atto, quello decisivo, senza ripassare per l'infuocato PalaVerde. Nell'altra semifinale,. Ancora uno stupendo Hollis permette ai lombardi di vincere (82-72) e andare sul 2-2, dopo l'iniziale 0-2 dei campani. Gara 5 giovedì alle 21 sul parquet di Scafati. Se il PalaDozza è ancora inviolato in questa stagione, un motivo ci sarà. E infatti Bologna conferma la sua imbattibilità casalinga, malgrado Treviso ci abbia provato fino in fondo. Tuttavia,e pesano tantissimo anche le 19 palle perse. “Raggiungiamo una finale alla quale oltre a me a inizio stagione non credeva nessuno, ho giocato qui un’Eurolega e l’atmosfera sugli spalti era la stessa”, ha detto il tecnico. E i tifosi tornano a respirare quell'aria che sembrava ormai sparita, dopo il bruciante fallimento. Sì, Bologna ora ci crede. I padroni di casa conducono quasi sempre il match, anche perchè Treviso commette molti errori al tiro.ma gli ospiti caparbiamente recuperano mezzo svantaggio e vanno al riposo sotto di 5 (27-22). Nel secondo tempo anche Bologna comincia a sbagliare troppo sotto canestro: Treviso ne approfitta: oltre alla coppia Powell-Fantinelli,(figlio d'arte), e Treviso agguanta la Fortitudo a 5' dal termine (45-45). Bologna non perde la testa, mantiene lucidità,. Finisce 54-47, la Fortitudo è in finale, il PalaDozza esplode di gioia. La Centrale del Latte batte ancora Scafati, pareggia la serie e conquista gara 5. Una gara caratterizzata da un primo tempo eccellente per gli uomini di Diana,. Un vantaggio che aumenta al 23' (50-27), ma nel terzo quarto i campani tornano a farsi vivi, complice una Brescia che tira un pò il fiato. All'ultimo quarto(triple di Loschi e Rezzano) ma la Centrale del Latte continua a fare i 'suoi' punti, tenendo a debita distanza gli avversari. E' la tripla di Cittadini a spazzare via ogni velleità ospite: termina 82-72, e giovedì in Campania sarà una gara 5 spettacolo.