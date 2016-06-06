Finale NBA, Golden State implacabile: travolta Cleveland, è 2-0

I Warriors spazzano via Cleveland per la seconda volta consecutiva, volano sul 2-0 nella finale NBA e cominciano ad accarezzare il tanto agognato anello. Anche con un Curry non al top della condizione (solo 19 punti per lui), a trascinare i gialloblu ci pensacon 28 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. Golden State, praticamente perfetta, annulla i Cavaliers e si aggiudica anche gara 2 (110-77). Da mercoledì si riparte in Ohio:. Solo in altri tre casi la squadra in svantaggio 2-0 nella finale ha poi conquistato il titolo NBA. Insomma, Golden State sembrerebbe più forte di Cleveland: dulcis in fundo,. Gara 3 per lui è a rischio. Per tentare una rimonta, a Cleveland servirebbe un LeBron James praticamente mostruoso. Non esattamente quello 'ammirato' in gara 2:. Da LeBron è lecito aspettarsi di più. Cleveland resta in partita solo nel primo quarto, poi viene letteralmente presa a schiaffi dai Warriors., Golden State conduce una gara senza più errori e costruisce minuto dopo minuto un vantaggio considerevole. A due minuti dalla fine del primo tempo è la "riserva di lusso" Igoudala a mettere dentro il canestro del +15. Ma prima dell'intervallo il parziale di 7-0 di Cleveland rimette gli uomini di coach Lue a -8. Ma nella ripresa i Warriors attaccano a spron battuto, impietosamente. Cleveland perde Love e i padroni di casa distruggono ogni resistenza ospite:. L'ultimo quarto è poco più di una passerella per i gialloblu: finisce 110-77, un trionfo per Kerr e una disfatta per Cleveland, che è chiamata all'immediato riscatto se vuole conservare ancora qualche piccola speranza.