A2, recupero: trionfa la Virtus, Treviso ko (63-55)

Virtus in paradiso.e ottengono così il secondo successo consecutivo dopo aver espugnato il parquet di Udine domenica scorsa. Treviso non riesce a far valere il suo enorme potenziale offensivo, anche e soprattutto perchèe consente poco nulla agli avanti della DeLonghi. Proprio l'estrema attenzione a non far segnare troppo l'avversario porta entrambi i team ad un atteggiamento guardingo, specialmente nel primo tempo.Pian piano, però, i virtussini prendono in mano le redini del gioco e allungano nettamente sugli avversari, arrivando addirittura sul 43-25. Treviso resta aggrappata alla partita con tutto l'orgoglio di cui dispone: un parzialone di 6-18 riporta la DeLonghi sul 43-49., ma la tripla di Lawson e i liberi di Michelori riconsegnano la doppia cifra di vantaggio ai bolognesi. E' poi di nuovo una bomba da fuori di Lawson a mettere la parola fine sul match: vince la Virtus 63-55.Lavoro duro, energia, esempio. Sono queste le caratteristiche che Paul Harris, che sta vivendo un periodo davvero difficile, confinata addirittura all'ultimo posto della graduatoria. "Non siamo in una situazione facile, ma in molte partite siamo andati ad un tiro dalla vittoria.: non accadrà domattina, ma lo faremo", ha detto Harris in un'intervista alla "Gazzetta dello Sport". Il primo match per il nuovo acquisto è subito 'proibitivo':, campione d'Italia in carica e attuale capolista. "Non mi aspetto alla prima partita di giocare 40 minuti o segnare 30 punti - ha precisato Harris -: in due settimane sarò pronto".