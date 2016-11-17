NBA, Golden State passa a Toronto. Senza LeBron i Cavs affondano

I gialloblu di Oakland passano a Toronto 121-127: la prova di forza messa in campo dai Warriors passa tra le mani dei suoi top player,, che per la prima volta in questa stagione superano entrambi il muro dei 30 punti nella stessa partita. L'MVP 2015-16 mette a segno 35 punti, KD qualcuno in meno (30), risultando decisivi nel successo Warriors. Che, va detto, presentano ancora le solite incertezze in difesa: ormai è chiaro che, ma finchè i fenomeni fanno i fenomeni, lo si può fare senza troppi patemi... Toronto ha pagato la seconda sfida di altissimo livello in sole 24 ore, anche se DeRozan - dopo una prestazione non ai suoi livelli - è tornato a fare il Michael Jordan: 34 punti e sopra i 30 per la nona volta in 11 partite (l'unico a fare altrettanto, per l'appunto, era stato Sua Maestà MJ)., dopo un avvio che sembrava promettente. Negli ultimi 12' però Toronto mette paura a Golden State, anche grazie ai 24 punti di Lowry. Ma non basta: dopo il ko con i Cavs, arriva un nuovo stop per i canadesi. Nelle altre sfide, torna alla vittoria Denver, che regola Phoenix 120-104: i Nuggets interrompono così una serie 'horror' di 4 sconfitte consecutive. Lasciare a riposo LeBron James, di tanto in tanto, è qualcosa che coach Lue sa di dover fare:(16esima sconfitta nelle ultime 20 senza LeBron, qualcosa vorrà pur dire). Ne approfitta Indiana, che si gode il prestigioso successo nonostante i 27 punti di Love e i 24 di Irving. Dopo 4 sconfitte consecutive si rialza anche Oklahoma, che batte Houston 105-103.nonostante l'assenza di Joel Embiid e i soliti peccati di gioventù di Phila, che si complica la vita con 17 palle perse e 11 rimbalzi d'attacco concessi ma riesce comunque a portarla a casa. Vince anche New York, che batte i Pistons 105-102 con 35 punti del solito Porzingis.