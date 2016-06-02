A2, semifinale playoff: Brescia ancora ko, Scafati sul 2-0

Il quintetto gialloblu fa valere il fattore campo e regola Brescia per la seconda volta di fila, portandosi sul 2-0 nella serie playoff. Ora alla formazione allenata da coachbasta un'altra vittoria per accedere allacontro la vincente dell'altra semifinale tra Treviso e la Fortitudo Bologna (attualmente sull'1-1). La, al contrario, dovrà tentare un'impresa "alla Golden State" per ribaltare la situazione, che sembra disperata. Scafati costruisce il punto sul 2-0 su una difesa perfetta, che riesce a tenere quasi sempre a bada gli attacchi lombardi di. Grande tatticismo in avvio, nessuno dei due quintetti vuole scoprirsi e fare 'regali' all'avversario. Mayo spinge Scafati, Hollis tiene Brescia in partita:, a dimostrazione del grande equilibrio della contesa. Ma nel secondo quarto Scafati prova a scappare: difesa ferrea e precisione sotto canestro fanno schizzare gli uomini di Perdichizzi,. Nel secondo tempo è un'altra Brescia, grazie soprattutto ad un Alibegovic super (22 punti complessivi per lui) che permette alla Centrale del Latte di tornare prepotentemente a ridosso di Scafati. I padroni di casa non si lasciano intimidire, e con calma e lucidità riescono a tenere gli avversari a distanza:. Si va all'ultima frazione con i campani avanti 60-51. L'orgoglio bresciano viene fuori: Bruttini e Hollis ridanno linfa alla Centrale del Latte, che risale fino a -3. Quando tutto lascia presagire un possibile sorpasso ospite,: 7-0 e di nuovo doppia cifra per i gialloblu. Un vantaggio che i locali sapranno gestire praticamente fino alla sirena., che vola sul 2-0 e vede avvicinarsi sempre più la finalissima.