A2, semifinale playoff: uragano Treviso, umiliata la Fortitudo!

Ed è proprio ciò che ha fatto Treviso nella gara 2 della semifinale playoff A2 contro Bologna. I padroni di casa hanno umiliato la Fortitudo, infliggendole. Serie pareggiata, quindi, dopo che gli uomini di coach Boniciolli erano riusciti a vincere la prima sfida di questa semifinale. Proprio gara 1 aveva dato l'impressione di una semifinale già segnata, con Bologna che avrebbe facilmente guadagnato il pass per la finalissima promozione., e lo ha fatto praticamente distruggendo la Fortitudo, dominandola a rimbalzo e disputando una prestazione difensiva memorabile.: i suoi 32 punti spingono i locali verso il trionfo. Pronti, via e Treviso fa già capire quale sarà l'andazzo di questo match. Gli uomini di coach Pillastrini scendono in campo con una determinazione spaventosa, perfetti in difesa e precisissimi in attacco.. Boniciolli le prova veramente tutte (dentro Campogrande e Sorrentino) ma Bologna proprio non c'è. I locali dapprima riescono a mantenere il doppio vantaggio, poi cominciano ad infilare triple su triple:. La Fortitudo è già sotto shock. Nella ripresa ci si attende una reazione fortitudina. Reazione che non arriva affatto: Bologna comincia a cedere anche in fase difensiva,e chiudendo il terzo quarto con 33 punti di vantaggio (74-41). Un distacco talmente ampio che Pillastrini decide di giocarsi l'ultimo quarto lasciando riposare i titolari, in vista di gara 3 sabato sera al PalaDozza. Treviso controlla agevolmente il match, la Fortitudo nemmeno ci prova., fino al 'doppiaggio': termina 90-45 per Treviso, con un PalaVerde in visibilio. Nella terza sfida sarà chiaramente un'altra storia, ma per Bologna c'è già un ulteriore campanello d'allarme:. Una brutta tegola per Boniciolli.