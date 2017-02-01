A2, stasera OraSì Ravenna - Virtus Bologna con gli ospiti in emergenza

Al PalaDeAndrè saranno puntati tantissimi riflettori per quella che si annuncia una delle sfide più interessanti dell'intero campionato di A2. A Ravenna l'attesa per questo match è altissima, anche e soprattutto considerando: le V nere, seppure attualmente relegate nel campionato cadetto, possono comunque vantare qualcosa come 15 scudetti, 8 Coppe Italia e 2 Euroleghe. La Virtus chiede strada per proseguire la sua rincorsa al ritorno nella massima serie: ma la trasferta ravennate si presenta assai insidiosa. Basti pensare che all'andata fu proprio l'OraSì Ravenna ad aggiudicarsi la vittoria,: nessun'altra squadra, infatti, è riuscita ad espugnare l'Unipol Arena (le altre due sconfitte sono giunte in trasferta, ndr). I giallorossi vogliono provare a ripetere l'impresa e a riscattarsi dopo la prestazione non esaltante contro l'altra bolognese, la Fortitudo.: "Ci aspetta un gruppo di grandi qualità come l’OraSì. Buona squadra leggendo il roster,- ha detto il coach virtussino al "Resto del Carlino" - Ne abbiamo avuto conferma, pagandone le conseguenze, all’andata, dove ci hanno spazzati via in casa nostra., sono fiducioso che possa essere così". La Virtus, oltretutto, arriva a questa importante gara con diversi giocatori acciaccati. "Dovrò aspettare domattina - ha confermato Ramagli - La settimana è stata un calvario. Faremo conto sulle energie che avremo, senza piangerci addosso". Il coach della Virtus Bologna può però contare sul nuovo arrivato,"Davide è un giocatore silenzioso, non sconvolge gli equilibri, si è inserito in punta di piedi.Ci vorrà un po’ di tempo, ma questo è stimolante".