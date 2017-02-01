Spurs, che Leonard: schiantata OKC. Volano i Wizards, trionfo Houston

Se c'è qualcosa che è emerso da questo mese di Gennaio in NBA,per poter preparare l'assalto alle Finals. La stella di San Antonio ha disputato 3 match stratosferici negli ultimi 30 giorni: la prestazione più scintillante è stata probabilmente quella di ieri sera,contribuendo pesantemente alla 37esima vittoria in stagione degli uomini di coach Popovich. Russell Westbrook non è in un momento particolarmente felice, e si vede: per un giocatore normale 27 punti e 14 assist sarebbero uno score di alto livello - specie contro un team molto forte come San Antonio -. E chiaramente, non è sempre possibile. Va detto che gli Spurs disputano una partita di altissima intensità, una prova davvero maiuscola dove anche Aldridge (25 punti) riesce a fare molto male alla retroguardia di coach Donovan.Ma quando Donovan richiama Westbrook, per OKC cala il sipario. San Antonio non ha pietà, i Thunder sbandano paurosamente con Leonard protagonista assoluto. Nonostante la prolungata assenza di DeMar DeRozan, Toronto non poteva più permettersi altri passi falsi. E la franchigia canadese è tornata a vincere, seppure con il fiatone.: sua la tripla che consegna praticamente il successo ai padroni di casa.: a Washington non passa mai nessuno. I Wizards regolano 117-101 i New York Knicks e conquistano così la 15esima vittoria consecutiva casalinga. I newyorkesi reggono solo il primo tempo, per poi crollare nella ripresa sotto i colpi di Beal (28 punti). Bene anche Houston contro Sacramento,: 105-83 per i Rockets. Cousins non ripete la prova di Philadelphia: per la stella dei Kings solo 16 punti (5/16 al tiro) e 5 assist.