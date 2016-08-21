Abbonamenti troppo cari, protestano i tifosi della Virtus Bologna

Già laè stata un boccone amaro che il popolo virtussino fa ancora fatica a digerire. Adesso anche la stangata abbonamenti., e hanno deciso di far sentire la loro voce per invitare la società a tornare sui suoi passi. Sì, perchè per il prossimo campionato di A2 lo storico club bolognese aveva promesso che non ci sarebbero stati stravolgimenti nella campagna abbonamenti, e i prezzi - vista anche la deludente retrocessione - sarebbero stati alla portata.E invece, all'apertura della campagna abbonamenti, ecco la sgradita sorpresa: il taglio dei prezzi arriva a malapena al 10% rispetto alla stagione passata.(che pure vengono da un'ottima stagione). La differenza non è troppo evidente per le curve (220 per i virtussini contro i 240 della A1, 190 per i fortitudini, biglietto singolo 20 euro per entrambi, ndr) ma la forbice si allarga parecchio per le fasce medie,Se i tifosi della Fortitudo spenderanno all'incirca 380 euro per un posto in tribuna, all'Unipol bisognerà sborsare una cifra tra i 600 e gli 800 euro. Per non parlare del parterre:Cifre da capogiro che hanno fatto sbottare i tifosi Virtus, già fortemente provati dalla retrocessione in A2: sono proprio i fan delle storiche "V nere" a sottolineare. Al Forum di Assago, infatti, un posto in tribuna costa all'incirca 590 euro."Non mi bastava più sentirmi dire che ero bravo,. Se riuscirò a fare delle buone stagioni qui a Milano vorrà dire qualcosa in più sul mio valore, bisogna provarlo sul campo di essere bravo". Queste le prime parole dida giocatore dell'Olimpia Milano. "Ringrazio Cantù per tutto ciò che ha fatto per me - ha concluso Abass - ma nella carriera di un giocatore si crea sempre".