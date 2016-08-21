Rio 2016, USA dominatori: schiantata la Serbia (96-66), è ancora oro!

E' finita come tutti si aspettavano.L'affermazione della Nazionale statunitense non è mai stata in discussione: gli USA hanno dominato il match in lungo e in largo, spazzando via i timori emersi dopo le ultime prestazioni non esaltanti. Decisivi, per il successo finale,, che aveva registrato lo stesso bottino anche nella finale di quattro anni fa a Londra. Mike Krzyzewski può esultare per un altro fantastico successo, l'ultimo nella sua carriera da allenatore della Nazionale statunitense:Nei primi minuti la Serbia prova a giocarsela., e il piano regge fin quando ce la fa Raduljica: appena il centro cala d'intensità, gli USA salgono in cattedra e fanno male. Il sorpasso USA avviene nella seconda parte del primo quarto (16-14).La Serbia tiene, ma durerà poco. Nel secondo quarto, infatti, il team di coach Djordjevic sparisce. Kevin Durant è un incubo per la difesa serba, ma tutto il team USA cresce notevolmente e prende il largo.La sirena dell'intervallo dice già tutto: USA-Serbia 52-29. Si torna sul parquet. La Serbia è chiamata ad un'impresa titanica contro la squadra più forte del mondo. Djordjevic si inventa qualsiasi cosa, ma i campioni USA sono immarcabili.Il +29 al 25' mette la pietra tombale sul match: nell'ultimo quarto coach K fa entrare DeRozan, Green e Barnes. Gli americani si concedono qualche 'licenza', i serbi rendono il passivo un pò meno pesante di quanto avrebbe potuto essere. Gli USA trionfano e ottengono il quindicesimo oro in diciotto partecipazioni ai Giochi olimpici., tra i protagonisti di Rio 2016: "Per me finisce qui", ha detto 'Melo, che si è tolto la grande soddisfazione di diventarenella storia olimpica degli Stati Uniti.