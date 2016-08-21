Rio 2016, USA dominatori: schiantata la Serbia (96-66), è ancora oro!
21/08/2016
E' finita come tutti si aspettavano. La medaglia d'oro del torneo di basket maschile a Rio 2016 finisce sul collo degli atleti USA, che in finale hanno superato nettamente la Serbia 96-66. L'affermazione della Nazionale statunitense non è mai stata in discussione: gli USA hanno dominato il match in lungo e in largo, spazzando via i timori emersi dopo le ultime prestazioni non esaltanti. Decisivi, per il successo finale, i 30 punti del neo-Warriors Kevin Durant, che aveva registrato lo stesso bottino anche nella finale di quattro anni fa a Londra. Mike Krzyzewski può esultare per un altro fantastico successo, l'ultimo nella sua carriera da allenatore della Nazionale statunitense: da domani lascerà il posto a Gregg Popovich. Nei primi minuti la Serbia prova a giocarsela. Djordjevic non vuole aspettare gli Stati Uniti, e il piano regge fin quando ce la fa Raduljica: appena il centro cala d'intensità, gli USA salgono in cattedra e fanno male. Il sorpasso USA avviene nella seconda parte del primo quarto (16-14). La tripla di Durant consente agli USA di chiudere sul +4 la prima frazione. La Serbia tiene, ma durerà poco. Nel secondo quarto, infatti, il team di coach Djordjevic sparisce. Kevin Durant è un incubo per la difesa serba, ma tutto il team USA cresce notevolmente e prende il largo. Teodosic non ingrana, Kalinic esce dopo il quarto fallo, KD regala spettacolo, 24 punti e 5/8 da tre. La sirena dell'intervallo dice già tutto: USA-Serbia 52-29. Si torna sul parquet. La Serbia è chiamata ad un'impresa titanica contro la squadra più forte del mondo. Djordjevic si inventa qualsiasi cosa, ma i campioni USA sono immarcabili. Nella Serbia nessuno tocca la doppia cifra, mentre nelle fila degli Stati Uniti ci arrivano anche Thompson e Cousins. Il +29 al 25' mette la pietra tombale sul match: nell'ultimo quarto coach K fa entrare DeRozan, Green e Barnes. Gli americani si concedono qualche 'licenza', i serbi rendono il passivo un pò meno pesante di quanto avrebbe potuto essere. Gli USA trionfano e ottengono il quindicesimo oro in diciotto partecipazioni ai Giochi olimpici. Al termine della finale dirà addio alla Nazionale anche Carmelo Anthony, tra i protagonisti di Rio 2016: "Per me finisce qui", ha detto 'Melo, che si è tolto la grande soddisfazione di diventare il miglior realizzatore di sempre nella storia olimpica degli Stati Uniti.
