"Ma Agrigento si trova in Italia?". Bufera sullo sponsor della Fortitudo

Ha lasciato senza parole l'affermazione esternata da Federico Ballandi, alias signor Kontatto, lo sponsor della Fortitudo Bologna. Durante la cerimonia di presentazione del nuovo acquisto Daniele Cinciarini, Ballandi si è lasciato andare ad espressioni totalmente insensate. "A me piacciono molto le trasferte:, ma si trova ancora in Italia?", in riferimento alla prossima trasferta della Fortitudo, che dovrà recarsi ad Agrigento. Dulcis in fundo, le parole di Ballandi non hanno suscitato nessuna stigmatizzazione da parte dei presenti: anzi, per essere precisi il direttore generale della Fortitudo,, ha abbozzato anche un sorriso (così come lo stesso Cinciarini, ndr). Anche per questo, Pavani ha voluto successivamente precisare la sua posizione: "Essendo direttamente chiamato in causa in merito al sorriso che mi viene attribuito in chiusura di conferenza stampa di presentazione di Daniele Cinciarini - farà sapere il d.g. in una nota - ritengo sia doveroso intervenire e puntualizzare, anzitutto,Neanche due mesi fa, la Fortitudo si è recata cinque giorni consecutivi in Sicilia (a Trapani) per effettuare una sorta di mini ritiro in preparazione ai playoffe che ha coinvolto anche tanti ragazzi del nostro settore giovanile". "Auspico che la portata della questione venga ridimensionata perché se c’è una società (ed io in questo caso la rappresento)- ha aggiunto Pavani - Allo stesso tempo, poi, credo sia giusto scusarsi con chi, in quel sorrisino che mi viene attribuito, ha visto un atto offensivo". Sui social è scoppiata la rabbia del popolo agrigentino, ma lo sdegno è stato unanime da parte di tutti i tifosi italiani., gruppo storico di tifosi fortitudini, ha tenuto a "dissociarsi in maniera categorica dalle parole pronunciate dal sig. Ballandi in merito alla trasferta di Agrigento".