Under 20, la PMS Moncalieri si laurea Campione d'Italia

Con la vittoria nella finalissima contro la Virtus Bologna,nella categoria Under 20 Eccellenza. Decisiva, nel successo piemontese, l'affermazione ottenuta nell'ultimo atto contro il team bolognese, sconfitto 58-69. Per la società di Moncalieri è un trionfo storico, dato che è il primo successo.L'ultima gioia, infatti, era stata firmata dall'Auxilium Agnelli nel campionato Propaganda: bisogna risalire fino alla stagione 1976-1977, esattamente 40 anni or sono. La squadra allenata da coach Vincenzo Di Meglio ha meritato questo importante successo per l'andamento costante mantenuto lungo tutta la stagione,, incontrata poi nella finale che ha permesso alla PMS Moncalieri di laurearsi campione d'Italia. Sono molti i protagonisti di questa cavalcata trionfale:, autore di un eccellente campionato nazionale, ma è doveroso sottolineare anche le prestazioni e il pesante contributo di elementi come Caruso, Zampini, Agbogan e Di Bonaventura: non a caso tutti nel giro della Nazionale Under 20.ma non è riuscita a conquistare l'agognato titolo. Tra i giocatori virtussini va segnalata l'ottima performance di Pajola."La salvezza l'abbiamo raggiunta,e la possibilità di replicare la scorsa stagione, chiudendo nuovamente a 30/32 punti, qualcosa di clamoroso per noi". E' il primo a crederci, coach Esposito. L'allenatore della The Flexx vuole provare a regalare un sogno a tutta la città di Pistoia. Ma per farlo, a cominciare da quella contro Reggio Emilia. "Con Reggio sarà un incrocio complicato non solo dal punto di vista tecnico - dice Esposito - fanno dell'atteggiamento e dell'esperienza uno dei fattori dominanti del loro basket".