Home LegaBasket Anticipo serie A1, Trento-Milano 55-74: per Buscaglia prosegue la striscia nera

Anticipo serie A1, Trento-Milano 55-74: per Buscaglia prosegue la striscia nera

di Redazione 12/11/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'Olimpia Milano riscatta la pessima prova contro lo Zalgiris e conquista un prezioso successo sul parquet dell'Aquila Trento. L'Olimpia Milano passa a Trento contro una Dolomiti Energia davvero sottotono che prosegue la sua striscia negativa in campionato. Le Scarpette Rosse ritrovano il successo in campionato, riscattando la pessima prova infrasettimanale in Eurolega contro lo Zalgirisi, passando sui resti di una Trento davvero inguardabile al tiro. I padroni di casa pagano a caro prezzo le assenze di Shields e Gutiérrez, ancora fuori per l’infortunio alla caviglia, mentre l'Olimpia Milano non ha potuto schierare Curtis Jerrels. Buscaglia conferma il quintetto che ha giocato contro Ulm e parte con Forray in cabina di regia e senza lunghi di ruolo. Per Milano partenza sprint, con il 5-10 dopo meno di 2’. Sorprende la reazione dell'Aquila che grazie ai punti di Behanan che ha un grande impatto dalla panchina (8 punti senza errori) chiude la prima frazione avanti per 24-21. A inizio secondo quarto Milano stringe le maglie in difesa e rimette la testa avanti. I padroni di casa perdono l’inerzia e gli ospiti volano con Goudelock che realizza a ripetizione mentre Gudaitis mette il tap-in del 34-36 che chiude il primo tempo. A inizio secondo tempo Trento entra in campo con una diversa energia e prova a dare una spallata alla squadra di Pianigiani, grazie alla verve realizzativa di Silins. Poi Trento inanella una serie di errori al tiro e Milano allunga fino alla del fine terzo quarto (44-56). Nell'ultima frazione è Forray a provare a scuotere i suoi con la tripla ma Milano tiene in mano le redini del match e con Micov e Abass volano al 49-61 al 34’. Buscaglia chiede timeout ma ciò non cambia l'inerzia del match: al rientro in campo Goudelock e Theodore trovano i canestri che portano Milano sul 74-55 alla sirena. Trento: Behanan 17, Forray 10 Milano: Theodore 18, Goudelock 16