Reggio Calabria dedica a Ginobili una maglia per la millesima presenza in Nba

di Redazione 11/11/2017

Straordinaria iniziativa per i tifosi di Reggio Calabria che hanno dedicato una maglia all'asso Manu Ginobili, ex giocatore della Viola. La carriera stellare di Manu Ginobili, l'asso argentino, è passata proprio da Reggio Calabria prima di portarlo a calcare i parquet dell'Nba e di aggiudicarsi per quattro volte il titolo con i San Antonio Spurs. I tifosi reggini non hanno mai dimenticato i tempi in Manu Ginobili faceva impazzire l'Italia vestendo la maglia della Viola. Sono trascorsi ben 17 anni da quando fece sognare i tifosi della Viola. Ginobili si caricò sulle proprie spalle la squadra portandola dalla A-2 al quinto posto assoluto nei playoff scudetto. L'affetto che ha legato Reggio Calabria al suo giocatore e ai suoi valori, è stato completamente ricambiato in questi anni anche dopo quattro titoli Nba vinti con la maglia dei San Antonio Spurs. L'asso argentino non ha mai dimenticato gli anni di Reggio Calabria e le cose imparate in questa terra difficile. In occasione delle mille gare ufficiali di Ginobili in Nba, i tifosi di Reggio hanno realizzato una divisa dedicata al loro ex-campione, colorata di blu e con logo personalizzato, che sfoggeranno nella gara di domenica a Legnano. Sarà Augustin Fabi, altro giocatore argentino a vestire la maglia dedicata a “Manu” per celebrare il suo grande traguardo in Nba. Il video che ha lanciato l’iniziativa ha fatto il giro del web e dei Social, in Italia come in giro per il mondo. Lo stesso asso argentino ha dichiarato di gradire molto questa iniziativa scrivendo su twitter 'Ci vediamo presto !!'.