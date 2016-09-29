Antonutti, sesta stagione da capitano: "Pistoia vuole stupire"

E sono sei. Con il debutto in campionato ormai alle porte,come all'epoca del suo esordio nella massima serie. Quella che sta per cominciare sarà la sesta stagione con la fascia da capitano:La sesta stagione di fila da capitano, ma anche la quattordicesima consecutiva in Serie A:, la chioccia per far crescere e migliorare un roster molto giovane ma dalle indubbie qualità. Antonutti, infatti, è il secondo capitano più vecchio del campionato: prima di lui solo Ress, capitano della Reyer Venezia, che ha già toccato le 36 primavere. "Ma io ho sempre le stesse emozioni ogni volta che scendo in campo, gli stessi brividi, le stesse farfalle nello stomaco.ed è quello che voglio dare agli altri, l’entusiasmo". Un entusiasmo che bisognerà portare anche, per un esordio in campionato che si preannuncia tutt'altro che semplice. Ma Pistoia vuole stupire: "Dobbiamo affrontare ogni gara, senza dimenticare chi siamo con i nostri limiti e i nostri pregi e dove siamo - spiega Antonutti a "PistoiaBasket" - Siamo a Pistoia in una situazione dove è bello giocare a basket. Non è scontato ripetersi, madi un campionato dove tante squadre sono ben attrezzate e diverse formazioni di vertice non faranno le coppe e saranno concentrate solo sulla gara della domenica".Allianz e Pallacanestro Trieste ancora insieme: la Compagnia ha infatti confermato il suo impegno in sostegno del team giuliano, che milita nel campionato di A2. Ad annunciarlo è stato lo stesso dg di Allianz Italia, Maurizio Devescovi: "Ogni sport, e il basket in particolare, comporta il dover affrontare sfide sempre più impegnative, preparazione, dedizione, miglioramento continuo, collaborazione di squadra, rispetto dei compagni e degli avversari - ha detto Devescovi - Sono questi i valori che Allianz desidera coltivare e diffondere sia al proprio interno, sia nelle comunità in cui è presente".