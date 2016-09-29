LeBron James: "Warriors favoriti? Io voglio vincere!"

I primi allenamenti al training camp si stanno rivelando utili per capiredopo il grande trionfo delle Finals 2016, con la corazzata Golden State battuta 4-3 dopo essere stata avanti 3-1 nella serie. Stavolta l'impresa appare ancora più ardua:. Quasi, appunto. Perchè i Cavs non hanno nessuna intenzione di abdicare senza lottare fino all'ultima sirena. Lo sa bene, che esalta l'allenamento intenso come unica strada per essere al top e salire nuovamente sul gradino più alto del podio. "Non importa se si tratta di pre-stagione, stagione regolare o playoff. Io voglio vincere e mi impegno in ogni singola partita per questo - ha detto LeBron, che ha chiesto ai suoi più continuità - Credo che dobbiamo cercare di essere più continui. Ci sono alcune cose che dobbiamo mettere a postoSe noi metteremo tutto il nostro impegno fisico e mentale per crescere e creare una nostra mentalità vincente sono certo che diventeremo un ottimo team"., che secondo LeBron sta svolgendo un ottimo lavoro: "Sta cercando aiutarmi a preservare bene il mio corpo perché sa chein cui sono sempre arrivato fino alle finali - ha aggiunto LeBron - La salute durante la stagione per un team è molto importante per poter rendere al meglio".Sarà con tutta probabilità Sky Sport il nuovo canale ufficiale italiano per la National Basketball Association (NBA)., come riferito da Davide Chinellato della "Rosa", che su Twitter ha ringraziato lettori e addetti ai lavori. Sky Sport dovrebbe quindi proporsi come successore.