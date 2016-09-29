LeBron James: "Warriors favoriti? Io voglio vincere!"
di Redazione
29/09/2016
I primi allenamenti al training camp si stanno rivelando utili per capire se Cleveland può tentare il "double", ossia rivincere nuovamente il titolo dopo il grande trionfo delle Finals 2016, con la corazzata Golden State battuta 4-3 dopo essere stata avanti 3-1 nella serie. Stavolta l'impresa appare ancora più ardua: l'ingaggio della stella dei Thunder, Kevin Durant, ha reso i Warriors un'armata quasi imbattibile. Quasi, appunto. Perchè i Cavs non hanno nessuna intenzione di abdicare senza lottare fino all'ultima sirena. Lo sa bene LeBron James, che esalta l'allenamento intenso come unica strada per essere al top e salire nuovamente sul gradino più alto del podio. "Io voglio vincere. Questa è la mia unica priorità sportiva. Non importa se si tratta di pre-stagione, stagione regolare o playoff. Io voglio vincere e mi impegno in ogni singola partita per questo - ha detto LeBron, che ha chiesto ai suoi più continuità - Credo che dobbiamo cercare di essere più continui. Ci sono alcune cose che dobbiamo mettere a posto ma possiamo farlo solo giocando e vogliamo farlo senza per forza aspettare i playoff. Se noi metteremo tutto il nostro impegno fisico e mentale per crescere e creare una nostra mentalità vincente sono certo che diventeremo un ottimo team". Il campione dei Cavaliers si è soffermato anche su coach Tyronn Lue, che secondo LeBron sta svolgendo un ottimo lavoro: "Sta cercando aiutarmi a preservare bene il mio corpo perché sa che ho avuto veramente poco tempo per rifiatare negli ultimi sei anni in cui sono sempre arrivato fino alle finali - ha aggiunto LeBron - La salute durante la stagione per un team è molto importante per poter rendere al meglio". GAZZETTA, CIAO NBA: SKY SPORT NUOVO SITO UFFICIALE ITALIANO? Sarà con tutta probabilità Sky Sport il nuovo canale ufficiale italiano per la National Basketball Association (NBA). L'accordo tra Gazzetta.it e NBA scade infatti domani 30 settembre, come riferito da Davide Chinellato della "Rosa", che su Twitter ha ringraziato lettori e addetti ai lavori. Sky Sport dovrebbe quindi proporsi come successore.
