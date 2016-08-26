Aquila Trento, buona prova contro il Bayern (72-81). Knox si presenta: "Fortitudo, che calore!"

Manca ancora la migliore intesa tra vecchi e nuovi - e ci mancherebbe - maper il team di coach Buscaglia. Il Bayern Monaco si è dimostrata squadra superiore e più attrezzata tecnicamente, ma il punteggio di 71-82 dimostra che i trentini hanno retto bene nonostante, come detto, l'impossibilità di trovaredopo solo una settimana di preparazione. Al PalaGarda sono subito i tedeschi a fare il ritmo e ad apparire più vivaci e brillanti., mentre Craft non riesce ancora ad emergere. Tuttavia i teutonici vanno ben presto sul 10-2: dopo il timeout chiamato da Buscaglia, i trentini provano a reagire., ma la tripla di King ristabilisce le distanze. Alla fine del primo quarto Trento è sotto 20-14. Anche nel secondo quarto il Bayern si fa preferire per qualità e quantità. I tedeschi aumentano il distacco anche grazie alle tante palle perse dell'Aquila Trento.sul finale fissa il punteggio sul 30-43. Nella ripresa, Trento prova ad avvicinarsi con Moraschini che riporta i suoi a -10,, il terzo quarto si chiude 67-49.: 7 punti per lei, passivo ridimensionato (71-82). Trento è ancora in fase di rodaggio, ma va detto che l'avversario era di ottimo livello."Il calore dei tifosi mi ha impressionato". Si è presentato così il nuovo acquisto della Fortitudo,, 27 anni, in arrivo dalla "Sweet Home Alabama". "Prima di venire, avevo visto qualche video e mi ero fatto un’idea di dove sarei arrivato - ha raccontato Knox in un'intervista a 'La Repubblica' - Il giorno della presentazione mi ha confermato tutto questo,. Anche il coach e il suo staff mi hanno impressionato, si vede che conoscono bene questo sport".