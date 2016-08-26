Champions Basketball League, dal 2017 il torneo estivo degli ex giocatori NBA

Dopo "The Tournament", che ha celebrato quest'anno la sua terza edizione, il 2017 vedrà l'arrivo di un nuovo campionato estivo professionistico.Questa competizione riunirà 16 squadre:, ex ala piccola di Pistons, Lakers e Mavs. Secondo i dirigenti di questo nuovo campionato, l'idea è quella di creare, dove i fan potranno assistere agli allenamenti ma anche parlare con i giocatori dopo le partite. Le 16 squadre devono essere composte da ex giocatori che hanno forti legami con le loro rispettive città., che saranno allenati da John Wallace: ci sono alcuni nomi interessanti come Kenyon Martin, Shawn Marion, Daniel Gibson o Jamaal Tinsley. Anche Boston svelerà presto la sua squadra,, che terranno conferenze stampa per annunciare i loro roster.Con l'ingaggio di, i Golden State Warriors hanno certamente realizzato il colpo dell'estate. Lo sa bene anche, ma lo "Splash Brother" ammette che l'arrivo di KD "non cancellerà l'amarezza per la sconfitta in finale contro Cleveland". "Abbiamo aggiunto Kevin e non potrei essere più eccitato per il nostro futuro e quello che potrebbe accadere,- ha detto Thompson - E 'stato difficile. Soprattutto perchè eravamo avanti 3-1, pensavamo di avercela fatta e invece non siamo stati capaci di finire il lavoro.Bisogna andare avanti". Thompson, inoltre,che avrebbe potuto cambiare la storia della finale, e avrebbe potuto far prendere all'anello la strada di Golden State. "Gli ultimi 3 minuti ci sono stati fatali., perchè ci hanno sempre creduto e non hanno mai mollato, anche quando tutto sembrava perduto. Direi che la delusione pesa più dell'arrivo di Kevin, perché si tratta di due situazioni completamente diverse., e sarà così fino a quando avremo di nuovo l'opportunità di rimediare".