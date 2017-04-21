Avellino, ingaggiato il lungo Shawn Jones. Caserta saluta Cinciarini: va alla Fortitudo

Avellino si rinforza in vista del finale di stagione. La Sidigas ha infatti annunciato sul proprio sito di aver ufficialmente concluso, ala-centro statunitense di 203 cm con cittadinanza kosovara. Nato a Miami nel 1992, si forma presso l’High School M.T. Blue Riders.(NBA) per poi essere ceduto in D-League nell’ottobre dello stesso anno ai Sioux Falls Skyforce. Nella lega di sviluppo gioca 52 partite con 13.2 punti di media e 8.7 rimbalzi. Nella stagione successiva (2015-2016) vive(Spain-Liga Endesa) in cui disputa 34 partite con 8.7 punti di media e 3.4 rimbalzi. Un anno fa il trasferimento all’Hapoel Jerusalem (Israel-Winner League) allenata dall’ex capo allenatore della Nazionale Italiana Simone Pianigiani. Con la nuova casacca,, mentre in Eurocup disputa 18 gare con una media di 5.5 punti e 3.3 rimbalzi. Come confermato sul sito della società irpina, il giocatore è arrivato ieri sera ad Avellino e dopo le consuete visite mediche, che per le ultime tre gare di campionato e (soprattutto) per la post-season potrà contare su un nuovo ed importante elemento.Sembra ormai tutto fatto per il passaggio del 33enne dal team campano alla Fortitudo Bologna, che milita in serie A2. Le trattative sono andate avanti per tutta la settimana, e ora sembra finalmente giunta la fumata bianca: come spiegato da "PianetaBasket", la Fortitudo pagherà il buyout previsto,e potrà tesserare un giocatore delle giovanili con contratto professionistico, liberando così Cinciarini che firmerà con la Fortitudo un contratto garantito anche per la prossima stagione. Già nella giornata di oggi l'ex Pasta Reggia dovrebbe sbarcare a Bologna per conoscere i suoi nuovi compagni.