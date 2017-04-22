Avellino, Jones ci sarà contro la Betaland. Sacripanti: "Può darci una grossa mano"

Era sorta qualche preoccupazione in casa Avellino in meritogià nella prossima gara contro Capo d'Orlando. Dubbi che vertevano intorno alla tempistica del suo tesseramento. E' proprio la società irpina a comunicare che Jones sarà a disposizione di coach Sacripanti per il prossimo match contro l'Orlandina:relative al tesseramento del nuovo cestista della Sidigas Avellino, che potrà quindi esordire domenica nell’anticipo delle ore 12:00 sul campo della Betaland Capo d’Orlando. La notizia trova conferma anche sul sito della Legabasket. Il trainer della Sidigas,, ha avuto modo di spendere due parole anche per il nuovo arrivo in casa Scandone. "Ho avuto modo di parlargli e l’ho visto in gran forma- afferma Sacripanti - E’ il giocatore che può darci una grossa mano e di non far pesare l’assenza dell'infortunato Fesenko". Proprio in merito alla difficile trasferta in casa Betaland, coach Sacripanti ha richiamato i suoi ragazzi alla massima attenzione per questo duro impegno. "La gara di domenica sarà difficile e da non sottovalutare.per raggiungere i rispettivi obiettivi - ha detto il coach avellinese in conferenza stampa - Andremo lì per vincere e per consolidare il terzo posto in classifica. Per loro, invece, sarà un match decisivo per entrare nei Play-Off". Anche la Betaland si è rinforzata con l'arrivo di Kikowski. "Esatto - conclude Sacripanti - hanno allargato il roster e pertanto dovremo fare molta attenzione,Dobbiamo mantenere il gioco sia in fase offensiva che in quella difensiva". La gara tra Capo d'Orlando e Avellino, in programma domani alle ore 12, sarà l'anticipo della terzultima giornata, che si chiuderà domani sera con il posticipo tra Milano e Reggio Emilia.