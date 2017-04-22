Rondo si fa male, Boston riapre la serie (1-2). Westbrook tiene viva Oklahoma

Una scossa, o quantomeno un episodio favorevole. Aveva bisogno di questo Boston, dopo il terribile 2-0 inflittole da una Chicago mai così spumeggiante in tutta la regular season., che stava riuscendo finalmente a fare la differenza dopo mesi di dubbi e perplessità. Con lui, Wade e Butler in grandissima condizione, coach Hoiberg ci stava facendo davvero un pensierino, mentre- dopo aver concluso al primo posto a Est - cominciava ad aleggiare sopra il TD Garden. Ma l'episodio favorevole è arrivato, proprio poco prima di gara 3:Una mazzata per Chicago, che senza il proprio 'cervello' si sfaldano e subiscono una netta sconfitta allo United Center. Boston, infatti, riscatta le due precedenti prestazioni ee soprattutto riapre una serie che rischiava seriamente di compromettersi. Che sia stata una vittoria "di squadra" lo si capisce già dal numero degli assist: 34, contro i soli 14 dei Bulls, che pure erano riusciti ad andare all'intervallo sotto di soli 3 punti dopo un'iniziale fuga dei Celtics. Ma nella ripresa non c'è davvero storia:, che soccombe inesorabilmente. Il team di Stevens è di nuovo in corsa, Hoiberg dovrà inventarsi qualcosa. L'unica speranza per OKC di tenere viva la serie contro Houston era rappresentata da Russell Westbrook. E il fenomeno dei Thunder ha risposto di nuovo presente:. James Harden risponde per le rime mettendo dentro 44 punti, ma sbagliando il tiro da fuori che avrebbe dato il 3-0 a coach D'Antoni. La Chesapeake Energy Arena festeggia alla grande, serie riaperta. L'assenza di Gobert, alla lunga, sta diventando davvero troppo pesante per Utah.A trascinare la franchigia losangelina il solito Paul (34 punti e 10 assist); Hayward è in condizione straordinaria - 40 punti e 8 rimbalzi - ma la sua prestazione scintillante non basta ai Jazz, che ora devono inseguire.