Avellino, il monito di Sacripanti: "Guai a sottovalutare Brescia!"

L'inizio di campionato è stato senza dubbio positivo per la Sidigas Avellino. Tre vittorie su quattro partite, a soli due punti di distanza dalla capolista Milano. L'unica sconfitta è arrivata proprio al Forum di Assago (e ci può anche stare): per il resto,(quest'ultima in trasferta, ndr). Il prossimo impegno è contro la Germani Brescia al PalaDelMauro: un avversario non proibitivo per una Sidigas chee chissà, magari sperare in uno scivolone degli uomini di coach Repesa, che se la vedranno con la sorpresa Caserta al Forum. Ma Sacripanti è un vecchio volpone, e non vuole sentir parlare di partita già vinta. "- ha detto il coach avellinese - La Leonessa è una neo promossa, ma ha tutte le carte in regola per far bene e metterci in difficoltà. Loro sono un gruppo ben costruito e molto unito, un bel mix di gioventù ed esperienza.sono giocatori di prima fascia. Senza dimenticare tutti gli altri". Ecco perchè Sacripanti: il coach vuole che il PalaDelMauro spinga la Sidigas alla vittoria in una gara che sarà più complicata di ciò che può sembrare. "I nostri tifosi sono fantastici e al Paladelmauro, un'atmosfera elettrizzante - ha detto Sacripanti - La gente sa riconoscere i momenti e la situazioni. E ci dà sempre una grossa mano, anche in trasferta". Il coach avellinese, anche perchè finora il calendario non ha messo di fronte ad Avellino match troppo difficili (Milano a parte). "Vero - conclude Sacripanti -".