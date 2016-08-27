Avellino, preso Thomas. La Juvecaserta ingaggia Joshua Bostic

Avellino non si ferma. Dopo aver presentato il nuovo acquisto Marco Cusin,Classe 1993, 198 cm per 105 kg, Thomas è un prodotto del college di Memphis, dove è uscito nel 2013. Nonostante abbia giocato la maggior parte del tempo in D-League, con gli Springfield Armor e i Grand Rapids Drive, Thomas ha dalla sua anche qualche breve apparizione in NBA. “Thomas rappresenta il giocatore che cercavamo per completare il roster – ha dichiarato il ds della Sidigas,- Può coprire più ruoli, è affamato e vuole vincere. Credo sia un’addizione importante per noi.per farci trovare pronti ad affrontare una stazione così lunga e affascinante”. Rimaniamo in Campania, e ci spostiamo a Caserta, dove la Juve mette a segno un altro bel colpo:, guardia di 196 centimetri di nazionalità americana. Bostic ha firmato per un anno con il team casertano. Nato il 12 maggio 1987,, anno in cui ha disputato nel campionato universitario 36 partite facendo registrare una media di 18,6 punti. L'anno scorso, come detto, Bostic era in forze al VEF Riga, con cui ha disputato sia la VTB League (10 partite con il 44% da 3) che il campionato lettone (20 partite, 13,7 punti, 39,2% da 3 e 79,5% ai liberi). Nel corso della sua carriera; inoltre, Joshua Bostic è stato inserito nella squadra dei migliori difensori del campionato negli anni universitari e nella formazione dei migliori giocatori stranieri del campionato belga. "Bostic è un giocatore esperto - ha detto il coach della Juvecaserta,- che può giostraregrazie alle sue caratteristiche tecniche che gli permettono di essere utile in modi diversi".