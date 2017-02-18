Basket donne, Schio esonera coach Mendez: al suo posto arriva Procaccini

Da ieri, infatti, il tecnico spagnolo non è più l'allenatore della Famila Schio. Una mossa che probabilmente nasce dalla necessità di dare una scossa dopo il ko nella trasferta di Eurolega e la grossa probabilità di, ovvero i posti fondamentali per giocarsi l'accesso alle Final Four che si svolgeranno nel prossimo mese di Aprile. La società campione d'Italia ha deciso di esonerare Mendez già giovedì sera, ma la scelta è stata comunicata soltanto ieri. In caso di eliminazione in Eurolega - ormai quasi certa - Schio 'retrocederà' in Eurocup: l'obiettivo, a questo punto, è vincere la competizione., reduce da un'esperienza in Cina ed in passato alla guida di Parma, dove ha ottenuto risultati soddisfacenti. Il legame con Procaccini era precario già da diverso tempo. All'incirca da Natale,Nell'ultima settimana la situazione è precipitata: prima il ko interno contro il San Martino di Lupari, poi un altro rovescio in Eurolega, a Kursk. Per questo il presidente Marcello Cestaro ha ritenuto opportuno invertire la rotta, esonerando il tecnico spagnolo. Oltre a Procaccini, Schio tenterà l'assalto all'Eurocup anche con un pivot straniero in più:sembrano molto seri, e difficilmente la rivedremo prima della fine di questa stagione. Ecco perchè la Famila vuole cautelarsi, sondando il mercato. Nel frattempo, Schio deve rimboccarsi le maniche in vista dei tanti impegni in programma nelle prossime settimane: prima il match con Napoli,dove l'avversario in semifinale sarà proprio Venezia, senza dimenticare il match di Eurolega contro Praga.