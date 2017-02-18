Chicago di misura su Boston (104-103). Washington inarrestabile: 11esima vittoria nelle ultime 12

L'NBA, prima di andare a riposo per lasciare spazio alla consueta esibizione di spettacolo puro, ha visto due match nella notte tra giovedì e venerdì: una vittoria casalinga, quella di Chicago contro Boston, e una 'corsara', quella dei Wizards, tornati con il bottino pieno da Indianapolis. Chicago - Boston era soprattutto l'occasione per vedere all'opera due dei migliori giocatori della Lega,Che non hanno affatto tradito le aspettative: entrambi hanno messo a segno 29 punti e 7 assist, ma sono i liberi di Butler a regalare il successo ai Bulls sul filo di lana (104-103). Sconfitta beffarda ma non troppo pesante per i Celtics,dietro i Cleveland Cavaliers, grazie alle 11 vittorie nelle ultime 13 gare disputate. Fino a metà gara sembrava che Boston fosse in grado di continuare la sua ottima serie. Ma il 58-52 all'intervallo per gli uomini di Stevens è durato molto poco:. Il finale è davvero 'thrilling', con tanto di polemica arbitrale: a otto secondi dalla sirena Butler ha il tiro del sorpasso, lo sbaglia, ma viene chiamato fallo (molto dubbio) in suo favore.Il tiro della disperazione di Horford trova il ferro: vincono i Bulls, anche senza Dwyane Wade. Se c'è una franchigia che viaggia a vele spiegate è proprio Washington. Gli uomini di coach Brooks, spietati al Verizon Center, non disdegnano scorribande anche in trasferta.(unica sconfitta contro i Cavs, ndr). La chiave del successo dei 'capitolini' è un'ottima circolazione di palla, che culmina con la brillante vena realizzativa dei vari Porter, Wall e Beal. Niente da fare per Indiana, al sesto ko di fila.