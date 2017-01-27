Basket, le novità: rinnovo degli impianti e più squadre promosse in A1

"Gli impianti sportivi devono essere messi a nuovo:o nel quale non c'è neppure l'aria condizionata. Obbligheremo le squadre a giocare in strutture adeguate: quest'anno è una raccomandazione, il prossimo sarà una regola". Ha le idee chiare il presidente della Federbasket,, che a margine del Consiglio federale odierno nella sede del Coni, a Roma - in cui è stata anche nominata come vicepresidente l'ex cestista Mara Invernizzi - è intervenuto sul tema dei palazzetti. Con la posizione espressa da Petrucci, si è detto concorde il presidente del Coni Giovanni Malagò che, dopo aver presenziato al Consiglio federale, ha specificato: "Se una squadra di pallacanestro non fa un palazzo, tutte le altre Federazioni sono fregate.o perché c'era l'impiantistica dell'Olimpiade. Se questa cosa non la muove il basket, è praticamente impossibile: Petrucci ha fatto benissimo con questo provvedimento". Novità ance riguardo promozioni e retrocessioni.: solo una delle trentadue squadre che partecipano al campionato cadetto ottiene il pass per la massima serie. Ecco perchè si sta pensando di aumentare le promozioni, passando da una a tre. Chiaramente questo non potrà avvenire già per il 2016/2017, e nulla lascia pensare che le modifiche verranno apportate a partire dalla prossima stagione, contro una sola retrocessione dall'A1, per dotare il campionato maggiore di 18 squadre. Dal 2019-20 si andrà a regime con due promozioni e due retrocessioni. Per ora è solo un indirizzo dettato dal consiglio federale, ma già si può ritenere che sarà presto norma. "Il Consiglio federale ha ritenuto di dover assumere un intendimento netto- si legge nel comunicato uscito dopo il Consiglio tenutosi oggi - che regolano i rapporti fra primo e secondo Campionato maschile Nazionale, fissando nella stagione sportiva 2019-2020 l'orizzonte temporale per l'entrata in vigore della riforma".