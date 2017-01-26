Golden State torna a vincere: piegati gli Hornets. Male Cleveland: 4° ko nelle ultime 5 gare

Se per i gialloblu di Oakland la sconfitta contro Miami può essere considerata, per dirla alla Battisti, "un'innocente evasione", i Cavs sono giunti ormai alla quarta sconfitta nelle ultime 5 gare. Un ruolino davvero preoccupante per un team campione in carica che aspira a raggiungere nuovamente le Finals. GS passa a Charlotte 103-113. Gli Hornets non restano a guardare e impensieriscono la corazzata Warriors per larghi tratti del match.Charlotte si affida alla solita vena realizzativa di Kemba Walker (26 punti), ma quando quei tre decidono di schiacciare l'acceleratore diventa dura per tutti: specialmente Kevin Durant e Steph Curry, autori rispettivamente di 33 e 28 punti. Eppure alla fine del terzo quarto Charlotte era avanti di 5 lunghezze e anche negli ultimi 12' rendono la vita difficile agli uomini di coach Kerr.: la marcia verso le Finals può riprendere. Sempre più buio, invece, per i Cleveland Cavaliers. Di fronte al proprio pubblico, i campioni in carica perdono anche contro Sacramento (112-116 ai supplementari)., seppure il top player di Sacramento arrivi ad un passo dalla tripla doppia (28 punti, 11 rimbalzi e 9 assist) e sigli il canestro dell'overtime a 3 secondi dalla sirena. Non bastano ai Rockets i 30 punti del solito James Harden: Houston cede il passo a Boston (120-109)., incassano la 27esima vittoria stagionale e scalano posizioni a Est. Se Phila continua così, sono guai per tutti. I 76ers vincono anche a Milwaukee (109-114):Parker e Antetokounmpo lontani dai loro standard abituali: Phila ne approfitta e continua il suo momento d'oro.