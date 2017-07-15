Home LegaBasket Basket mercato: Durand Scott va a Torino, per Avellino c'è Scrubb

di Redazione 15/07/2017

Ecco le ultime di basket mercato, con i nuovi colpi messi a segno da Torino e Avellino e l'addio di Hickman al campionato italiano. Il Basket mercato continua a mietere colpi in entrata importanti per le squadre di serie A, che stanno cercando di colmare le lacune in vista della nuova stagione che partirà ad ottobre. La Fiat Torino ha messo a segno un nuovo colpo di mercato, ingaggiando la guardia-ala Durand Christopher Scott, classe '90, di passaporto giamaicano, proveniente da Brindisi. E' cresciuto nei Miami Hurricanes, approdando nel basket europeo nel 2014, firmando un contratto con l'Hapoel Tel Aviv. Poi l'approdo in Italia nelle file dell'Enel Brindisi, dove ha giocato due stagioni da protagonista con una media punti stagionali di 13,5 nella prima stagione e 14,7 nella stagione appena conclusa. Bel colpo anche per la Scandone Avellino che ha ufficializzato l'arrivo di Thomas Scrubb, ala alta 1,98, classe 1991. Dopo la formazione all'Università di Carleton, Scrubb ha vissuto una stagione da protagonista nelle file della formazione finlandese del Kataia Basket. Poi il trasferimento in Germania nelle file del Giessen 46ers, dove mette a referto una media di quasi 12 punti a partita nelle sue 18 presenze, nell'ambito di una stagione caratterizzata da un brutto infortunio al piede. Un cestista che Avellino seguiva da tempo e che apporterà al roster di Sacripanti nuove energie ed esperienza. Per quanto concerne il Basket mercato in uscita, lascia ufficialmente il campionato italiano, Ricky Hickman, che ha appena firmato il contratto con il Bamberg di Andrea Trinchieri, dove ritoverà Daniel Hackett, suo vecchio amico ai tempi in cui entrambi giocavano a Pesaro. Hickman saluta l'Italia dopo una stagione in chiaroscuro nelle file dell'Olimpia Milano.