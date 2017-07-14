Home NBA Utah, preso il lungo Ekpe Udoh. Brandon Paul agli Spurs

di Redazione 14/07/2017

Un altro colpo per gli Utah Jazz. La franchigia di Salt Lake City si sta muovendo molto sul mercato per rinforzare il proprio roster e dare continuità a quella che è stata senza dubbio una stagione positiva. Dopo l'ingaggio di Jonas Jerebko, che ha siglato un accordo biennale, i Jazz si assicurano anche il lungo Ekpe Udoh, che fa il suo ritorno in NBA dopo qualche anno, seppure nella sua precedenza esperienza non ha lasciato un'impronta memorabile. Il giocatore ha trovato l'intesa con Utah sulla base di un accordo di due anni da 6,5 milioni di dollari, dove è presente anche una player option per il secondo anno. L'ufficialità del trasferimento è stata data dal portale greco SDNA, ed in seguito è stata rilanciata anche da Eurohoops.net. Ekpe Udoh, nell'ultima stagione, ha militato con il Fenerbahce - insieme al nostro Gigi Datome - con cui ha trionfato nelle Final Four di Eurolega: il lungo ha totalizzato in media 14 punti, 10.5 rimbalzi, 6 assist e 3.5 stoppate Nuovo acquisto anche per i Los Angeles Lakers, che hanno ufficialmente confermato l'ingaggio del 23enne Alex Caruso dopo le buone prestazioni della guardia nella Summer League di Las Vegas. Caruso, alto 1.96, ha firmato un biennale con la formula del Two-Way Deal per la D-League. La prossima mossa dei Lakers potrebbe riguardare Rajon Rondo, anche se nelle ultime ore si sta facendo sempre più intenso l'interessamento dei New Orleans Pelicans, che sembrano poter offrire al giocatore delle condizioni migliori rispetto alla proposta dei losangelini. Mercato attivo anche in casa Spurs. I texani hanno trovato l'accordo su base annuale con Brandon Paul, reduce dall'esperienza in Turchia nelle fila dell'Anadolu Efes. Allo stesso tempo, San Antonio ha fatto sapere di voler rinunciare ai diritti su Jonathan Simmons, che entra così in regime di free agent. Secondo i media USA, il giocatore è già in contatto con alcuni team e si trasferirà a breve.