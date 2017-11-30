Home LegaBasket Basket mercato, quasi fatta per Baldi Rossi a Bologna: Green sostituirà Jenkins a Venezia

di Redazione 30/11/2017

Ecco le ultime notizie di basket mercato, con il colpo Green messo a segno da Venezia, mentre Bologna si sta per assicurare Baldi Rossi. Il Basket mercato non si ferma, anche se la stagione è iniziata ormai da un paio di mesi. La Virtus Bologna, che sta attraversando una fase di crisi, sta cercando un 'ala forte' per colmare una lacuna importante nel proprio roster. Dopo aver contattato Justin Doellman e Christian Burns, la società felsinea sembra vicinissima all'ingaggio di Filippo Baldi Rossi. Perl il 26enne ala-pivot nativa di Vignola che attualmente gioca nell'Aquila Trento dal 2014, si tratterebbe di un nostalgico ritorno nella sua amata Bologna. A breve sapremo se Baldi Rossi potrà arrivare alla Virtus in tempo per giocare la sfida in programma domenica contro la Vanoli Cremona oppure se l’operazione slitterà alla prossima settimana. Qualora l'affare Baldi Rossi si dovesse concretizzare, la supremazia della Virtus in quanto a minutaggio degli italiani si rafforzerebbe ancora di più (oggi ha il 56,6% davanti a Brescia con 49%). Un'altra notizia di Basket Mercato riguarda anche l’Umana Reyer che ha comunicato di aver raggiunto l'accordo con Marques Green, in seguito al problema muscolare accusato da Michael Jenkins, che dovrà dare forfait per tre/quattro settimane. Sarà proprio Marques Green a colmare il vuoto lasciato da Jenkins con la possibilità di estendere il contratto per l’intera stagione. Il piccolo play di Filadelfia di 165 cm è in possesso di passaporto macedone. La scorsa stagione ha giocato con la Sidigas Scandone Avellino, di cui era capitano totalizzando 39 presenze, mettendo a segno 6.2 punti con 4.3 assist a partita.