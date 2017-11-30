Home LegaBasket Venezia, che colpo: arriva Marques Green! Già in campo contro la sua Avellino?

di Redazione 30/11/2017

Anche la Reyer Venezia ha approfittato della sosta per gli impegni delle Nazionali per correre ai ripari e rinforzare il proprio roster. I campioni d'Italia in carica hanno sondato il mercato per cercare un profilo che potesse sostituire degnamente Jenkins, che resterà ai box per circa quattro settimane a causa di un problema muscolare. La società lagunare è riuscita così ad assicurarsi uno dei pezzi pregiati del mercato: stiamo parlando del play Marques Green, che ha firmato un contratto temporaneo con possibilità di estensione all'intera stagione. Green, originario di Philadelphia ma con passaporto macedone, potrebbe fare il suo esordio già sabato sera contro la sua ex squadra, la Sidigas Avellino, con cui ha militato per sei stagioni. Nell'ultimo torneo, il playmaker ha concluso con 39 presenze, mettendo a segno 6.2 punti e servendo 4.3 assist a partita, mentre in Champions ha mantenuto una media di 4.1 punti e 4.9 assist a partita. Nella carriera di Green vanno menzionate anche le esperienze con Pesaro, Milano e Sassari, intervallate dalla stagione 2012-2013 vissuta tra le fila della Cedevita Zagabria. Green è entrato di diritto nella storia del campionato italiano: il giocatore detiene infatti il record di assist in una gara di campionato (16), insieme a Dee Brown e Toni Kukoc, realizzato il 17 aprile 2008 contro la Benetton Treviso. Non solo: è sempre Green ad aver realizzato il primato assoluto di assist in una gara ufficiale in Italia (20), ottenuto l’11 febbraio 2012 nella vittoria di Avellino contro Milano nei quarti di finale della Final Eight di Torino. ALTRI MOVIMENTI Per quanto riguarda gli altri team di Serie A, va segnalata la trattativa saltata tra Hogue e Capo d'Orlando: l'ex Trento risulta ancora tesserato per la formazione cinese del Goyang Orions. Novità anche per la Virtus Bologna, molto attiva sul mercato: secondo la Gazzetta dello Sport, la società felsinea sarebbe ad un passo dal riprendere il 26enne Filippo Baldi Rossi.