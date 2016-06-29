Home LegaBasket Basket, mercato: Simon potrebbe lasciare l' Olimpia Milano

di Redazione 29/06/2016

L'ala dell'Olimpia Milano Simon interessa tre top club europei, ma dovrà esercitare la clausola d'uscita entro metà luglio Il futuro di Krunoslan Simon all'Olimpia Milano è ancora in alto mare, mentre suonano le sirene dalla Spagna che vorrebbero l'ala croata appetita dal Barcellona. Il contratto che lega il giocatore al club di Proli prevede una clausola d'uscita che dovrà essere esercitata solo entro metà luglio. Al momento sono tre le squadra che anelano al talento croato dell'Olimpia Milano. Oltre al Barcellona, anche Maccabi ed Efes Anadoulou avrebbero avanzato le proprie proposte e l'entourage del giocatore sta ancora valutando il da farsi. Simon è stato di certo uno dei pilastri dell'Olimpia nel percorso che ha portato il quintetto di Repesa verso lo scudetto, con una media-punti di 11,1, 45, rimbalzi e 3,1 assist a partita. Intanto l'Auxilium Cus Torino ha annunciato l'arrivo di Giuseppe Poeta, il play di Trento. Il 31enne nativo di Battipaglia rappresenta di certo un mix di esperienza e classe in grado di elevare il tasso tecnico della squadra piemontese. Il play è stato convocato dalla nazionale per il torneo preolimpico dopo aver vestito la maglia azzurra in oltre 100 occasioni. Cusin ad Avellino, Hogue va a Trento La Scandone Avellino ha annunciato l'ingaggio di Marco Cusin che sostituirà Riccardo Cervi nel ruolo di lungo. Cusin proviene da una buona stagione nelle file di Cremona dove ha disputato 29 match con una media di 9,9 punti a partita e 6,1 rimbalzi. La Dolomiti Trentino ha ingaggiato l'ala forte Dustin Hogue che l'anno scorso è risultato il miglior rimbalzista del campionato greco nelle file del Nea Kifissia. Fisico atletico e possente, Hogue ha messo in mostra le sue grandi doti sotto canestro, attirando le attenzioni dei grandi club europei. Un giocatore molto seguito da coach Buscaglia che ne ha tessuto le lodi in conferenza stampa: 'Gran difensore, eccellente rimbalzista, è un'ala forte che copre bene il campo e può giocare sia dentro che fuori'. Intanto l'Olimpia Milano ha già annunciato ufficialmente l'acquisto di Davide Pascolo, mentre nei prossimi giorni potrebbe essere ufficializzato anche l'arrivo di Davide Fontecchio.