Basket USA, addio alla leggendaria Pat Summitt. Obama: "E' stata un modello"

Il basket statunitense è in lutto., allenatrice che è riuscita a portare Tennessee sul tetto del college basket per ben otto volte. La donna era affetta da tempo da, che l'aveva costretta a interrompere anzitempo la sua carriera. Una figura storica non solo per la palla a spicchi, ma per tutto lo sport americano: la Summitt, paragonata per importanza alla tennista Billie Jean King,, primato assoluto per un coach (uomo o donna). Ricchissimo il suo palmares:, un oro alle Olimpiadi di Los Angeles (1984) e un argento a quelle di Montreal (1976, come giocatrice)., mentre già dal 2000 Pat Summitt è membro della Naismith Hall of Fame. Nel 2012 è stata anche insignita della "Medaglia Presidenziale della Libertà". Commosso il ricordo del Presidente degli Stati Uniti,, da sempre grande appassionato di basket. ", comprese le nostre due figlie - ha detto Obama - Quando cominciò alla guida del Tennessee a 22 anni, era lei che doveva lavare le uniformi", a dimostrazione di come la Summitt fu una vera e propria 'apripista' nel suo sport. Basti ricordare un curioso aneddoto che la riguarda: un mese prima della vittoria del suo ultimo campionato, nel 2008,, poi per due ore aveva cercato di rimettersela a posto da sola prima di chiamare il medico. Co-capitana della Nazionale Olimpica nel 1976, fece vincere alla squadra una medaglia d'argento, poi portò le ragazze a stelle e strisce all'oro ai giochi del 1984 a Los Angeles:. "Tutte le studentesse che giocavano con lei in Tennessee", ha sottolineato con orgoglio il Presidente USA.