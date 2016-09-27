Basket, Serie A: al via il campionato con un nuovo logo

Con la presentazione al Forum di Assago - poche ore dopo l'assegnazione del primo trofeo della stagione, la Supercoppa vinta dall'Olimpia Milano -L'occasione è stata utile anche per presentare il nuovo logo della Lega, che è riconducibile al massimo campionato professionistico americano:Oltre alla scritta, troviamo una palla a spicchi circondata dal ferro di un canestro che sembra avere la funzione di un abbraccio: un modo per perseguire anche simbolicamente il dettame primario che si è data la nuova Lega,. Il logo è stato presentato dal presidente Egidio Bianchi e il dg Federico Zurleni. "Sono estremamente emozionato in questo momento e- ha detto Bianchi - Presto presenteremo il progetto di lega che ci accompagnerà nelle prossime stagioni. L'idea è di cambiare significativamente non solo il basket di Serie A ma tutto il movimento. Chiederò anche alle istituzioni.per coinvolgere sempre di più i nostri tifosi come spettatori". Il campionato, quindi. Si comincia domenica alle 12 con Brindisi-Trento.: favoritissima per distacco, per alcuni già Campione d'Italia. Ma il presidente dell'EA7, Livio Proli, rifiuta questa investitura preconfezionata: "Non dobbiamo dare nulla per scontato.che con la nuova formula ci obbligherà talvolta a giocare 3-4 partite a settimana. Sarà un impegno notevole soprattutto dal punto di vista mentale". "- prosegue Proli - perché sappiamo che ci sono alcuni club per i quali basta battere Milano per dare un senso alla stagione". E sul caso Gentile: "Alessandro deve riprendere in mano la sua carriera., ma tutti devono comportarsi allo stesso modo".